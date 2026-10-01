Phá đường dây phân bón giả, khám xét 200 tổ chức, cá nhân và đại lý

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin với báo chí. (Ảnh: TT)

Đổi nhãn xuất xứ, nâng hàm lượng trên bao bì

Sáng 1/10, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì họp báo thông tin kết quả đấu tranh đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả với số lượng lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp và hệ thống đại lý tại một số tỉnh, thành.

Theo hồ sơ được công bố, lực lượng chức năng đã khám xét 200 tổ chức, cá nhân, đại lý; thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả, gần 1.000 tấn nguyên liệu cùng nhiều bao bì, nhãn mác liên quan.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với cặp vợ chồng Võ Thị Kim Thúy và Dương Hồng Sơn. (Ảnh: CA)

Qua điều tra, Công an xác định Đỗ Xuân Nam (SN 1989, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu đường dây.

Cùng tham gia có vợ chồng Võ Thị Kim Thúy (SN 1983), Dương Hồng Sơn (SN 1980), cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Dương Văn Tuấn, Phạm Thị Thanh Đẹp, Hồ Bá Đức và Võ Vũ Toại.

Các đối tượng liên quan đến nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phân phối phân bón. Trong đó, vợ chồng Thúy - Sơn trực tiếp điều hành Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, Công ty TNHH Nông nghiệp Blue Zone và Công ty TNHH Eximfer Việt Nam.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để nhập khẩu, sản xuất, thay đổi bao bì, nhãn mác rồi đưa phân bón ra thị trường.

Một thủ đoạn được cơ quan Công an làm rõ là các đối tượng nhập phân bón cùng chủng loại từ nhiều nước với giá khác nhau, sau đó thay bao bì, ghi nguồn gốc từ Bỉ nhằm nâng giá trị hàng hóa.

Công an xác định, giá nhập khẩu bình quân của 5 loại phân nở từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và Hà Lan khoảng 4.900 đồng/kg, thấp hơn hàng có xuất xứ Bỉ khoảng 4.100 - 4.300 đồng/kg.

Không chỉ thay đổi thông tin xuất xứ, các đối tượng còn bị cáo buộc giảm hàm lượng đạm, lân, kali, thay bằng nguyên liệu giá rẻ. Phân NPK thành phẩm được mua về để phối trộn thêm nguyên liệu hoặc đóng vào bao bì ghi hàm lượng dinh dưỡng cao hơn thực tế.

Hình ảnh bao bì được xác định là hàng giả.

Hình ảnh bao bì hàng thật. (Ảnh: CA)

Thu giữ hàng trăm tấn phân bón giả

Tại Công ty TNHH Phân bón Khánh Thư, lực lượng chức năng thu giữ 26 loại phân bón, trong đó có 244,7 tấn phân bón giả.

Ngoài ra, Công an thu giữ hơn 957 tấn nguyên liệu, phân bón được sử dụng để sản xuất, pha trộn, đóng gói cùng 58.573 bao bì in nhiều hình ảnh, nhãn hiệu khác nhau.

Mở rộng khám xét tại 200 tổ chức, cá nhân, đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ 382,2 tấn phân bón giả.

Đối với Công ty TNHH SX TM XNK Con Ngựa Xanh, lực lượng chức năng thu giữ 6.064 bao phân bón, tổng trọng lượng hơn 249 tấn. Trong số này có 610 bao thành phẩm, trọng lượng 28,5 tấn thể hiện thông tin do công ty sản xuất.

Tại các đại lý ở Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, Công an tạm giữ thêm 1.630 bao phân bón, tổng trọng lượng hơn 40 tấn được xác định là sản phẩm do Công ty Con Ngựa Xanh sản xuất, bán ra thị trường.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, khám xét, thu giữ tang vật liên quan và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.