Phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng có nhiều học sinh, sinh viên

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên tỉnh quy mô lớn, khởi tố 11 đối tượng liên quan. Đáng chú ý, nhóm này đã lợi dụng, lôi kéo nhiều học sinh, sinh viên mở tài khoản để thu mua với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tài khoản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đường dây mua bán tài khoản ngân hàng hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin bảo mật để giao dịch nhằm che giấu danh tính, gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết.

11 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ 11 đối tượng trong đường dây, do L.Đ.H. (sinh năm 1999, quê Hưng Yên), L.Q.Đ. (sinh năm 1999, ở Hà Nội) và N.V.T. (sinh năm 1995, ở Bắc Ninh) cầm đầu.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng núp bóng doanh nghiệp cho thuê, sửa chữa chung cư và nhà trọ tại Hà Nội để tiếp cận học sinh, sinh viên. Không chỉ trực tiếp thu mua, nhóm cầm đầu còn thuê chính các em tiếp tục dụ dỗ bạn bè, người thân mở hàng nghìn tài khoản. Số tài khoản này sau đó được sử dụng để giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với tổng số tiền vi phạm hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã quyết định khởi tố 11 bị can cư trú tại Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Lực lượng chức năng cũng thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy tính, gần 500 SIM điện thoại dùng để nhận mã OTP cùng nhiều thiết bị liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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