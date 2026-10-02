Phá đường dây mua bán người, giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi

Phòng Cảnh sát hình sự tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với 3 đối tượng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người để điều tra về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Các bị can gồm Đặng Quốc Vũ (SN 1996), trú tại thôn Văn Thạch, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng; Huỳnh Thị Phong (SN 1995), trú tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng và Nguyễn Văn Phu (SN 1987), trú tại thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số cơ sở karaoke tại khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có biểu hiện tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách. Đáng chú ý, giữa các cơ sở có tình trạng trao đổi, chuyển giao nhân viên nữ.

Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ nổi lên là người chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành. Đối với những nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho những người khác cùng quản lý nhân viên hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Mua bán người dưới 16 tuổi", liên quan nhiều người trong và ngoài TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để điều tra.

Ngày 24/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án. Lực lượng Công an bắt giữ 6 đối tượng liên quan, đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó 3 cháu được xác định là nạn nhân bị mua bán, 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10/9, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.T. (SN 2011) để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành.

Đến ngày 20/9, Vũ chuyển giao cháu V.T.T. cho Huỳnh Thị Phong, người quản lý quán karaoke Ken tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ. Phong thanh toán cho Vũ 4,7 triệu đồng rồi đưa cháu về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, tháng 6/2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu hai cháu Đ.T.N. (SN 2011), trú tại xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi và Đ.T.M.T. (SN 2013), trú tại xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi, về làm nhân viên phục vụ karaoke. Phu được xác định là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Khám xét căn nhà Vũ thuê tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành, làm nơi ở cho các nhân viên, lực lượng Công an phát hiện thêm 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Trong số này có 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.