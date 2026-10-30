Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật tại Cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an về nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam.

Qua khẩn trương tổ chức xác minh, xác định đối tượng nghi vấn và điểm giao nhận ma túy tại khu vực phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

Ngày 19/9, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị); Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Đội Kiểm soát Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực 9; Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, Chi cục Hải quan khu vực 9; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an phường Xuân Phương tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh ngày 15/1/1993, hộ khẩu thường trú: ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long). Vật chứng thu khoảng 25kg ma túy loại Methamphetamine.

Đối tượng Phan Văn Triệu và đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn Duy bị Cơ quan Công an dẫn độ về Việt Nam. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tiếp tục mở rộng điều tra, qua đấu tranh truy xét mở rộng vụ án, ngày 19/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tại Lào, tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan tại Lào.

Hai đối tượng gồm: Phan Văn Triệu, sinh năm 2001 và Nguyễn Thanh Tuấn Duy, sinh năm 1992, đều có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi Triệu và Duy đang ở tại khách sạn Saysombom. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm khoảng 30kg ma túy dạng đá.

Đến ngày 15/10, Tổ công tác gồm đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn độ 2 đối tượng về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.