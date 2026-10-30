Phá đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam

Theo đó, ngày 17-9-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an về nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan Công an đã khẩn trương tổ chức xác minh, xác định đối tượng nghi vấn và điểm giao nhận ma túy tại khu vực phường Xuân Phương, Hà Nội.

Ngày 19-9-2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực 9; Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay - Chi cục Hải quan khu vực 9; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an phường Xuân Phương tổ chức kiểm tra, bắt quả tang Phạm Tuấn Cường (sinh năm 1993, trú tại tỉnh Vĩnh Long); thu giữ khoảng 25 kg ma túy loại Methamphetamine.

Đối tượng Phạm Tuấn Cường cùng tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Đ.T

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 19-9-2026 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an tại Lào tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan tại Lào, gồm: Phan Văn Triệu (sinh năm 2001, trú tại tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Thanh Tuấn Duy (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Vĩnh Long) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lúc này, Triệu và Duy đang ở tại khách sạn Saysombom; cơ quan Công an thu giữ thêm khoảng 30 kg ma túy dạng đá.

Đối tượng Phan Văn Triệu, Nguyễn Thanh Tuấn Duy bị Cơ quan Công an dẫn độ về Việt Nam. Ảnh: Đ.T

Ngày 15-10-2026, Tổ công tác gồm đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và dẫn độ 2 đối tượng về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.