Phá đường dây ma tuý 'khủng' trên không gian mạng, bắt giữ 137 đối tượng

Chiều 4-11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cuối tháng 9-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện thông tin về đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia qua tỉnh Hưng Yên về địa bàn Hà Nội tiêu thụ; nguồn ma túy được cung cấp từ Campuchia về cho đối tượng NguyễnCông Sơn (sinh năm 1998, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên).

Đối tượng Nguyễn Công Sơn. Ảnh: Đ.T

Tại Hà Nội, ma tuý được Sơn cung cấp cho cặp tình nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1990), Nguyễn Việt Dũng (sinh năm 1995) - đều trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Từ đây, Cơ quan Công an làm rõ các đầu mối “thứ cấp” tiêu thụ ma túy của Ngọc Anh và Dũng.

Cụ thể, từ ngày 17-9-2026 đến 30-10-2026, các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an phường Hồng Hà, Công an phường Bạch Mai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đồng loạt bắt giữ các nhóm mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng chỉ sử dụng tài khoản liên lạc qua mạng xã hội; hình thành từng nhóm có quan hệ gia đình hoặc quan hệ bạn bè gần nơi ở; từ đó hoạt động khép kín nhằm hạn chế việc phát hiện.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Đ.T

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động tối đa lực lượng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy xét đến cùng các đối tượng trong đường dây.

Qua đó, đã làm rõ 2 “đầu cấp” ma túy từ Hưng Yên vào địa bàn Hà Nội, bắt giữ Nguyễn Công Sơn, thu giữ 27,8 kg ma túy tổng hợp các loại; bắt giữ Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 2006, em gái của Sơn) với hành vi “rửa tiền”. Thuỳ đã giúp Sơn dùng tiền có được từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy để mua bán vàng, nhà đất.

Đối với các nhóm tiêu thụ ma túy, Cơ quan Công an điều tra mở rộng bắt giữ các “đầu tiêu thụ”. Trong số này, đáng chú ý có Nguyễn Thanh Tùng (Tùng “Kết”, sinh năm 1983, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội). Tùng không có chỗ ở cố định, chỉ sinh sống tại các nhà nghỉ, khách sạn và hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại địa phường Hà Đông và các xã, phường lân cận.

Đối tượng trong đường dây chỉ chỗ cất giấu ma tuý. Ảnh: Đ.T

Hiện, Cơ quan Công an đã triệu tập 175 đối tượng có liên quan, bắt giữ xử lý 137 đối tượng; trong đó xử lý hình sự 98 đối tượng với 5 nhóm hành vi: Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy, rửa tiền; đưa đi cai nghiện ma túy 39 đối tượng.

Cơ quan Công an đã đấu tranh mở rộng, làm rõ “11 cầu” mua bán trái phép chất ma túy trong đường dây; thu giữ hơn 39 kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 10 viên đạn cùng một số đồ vật, tài liệu có liên quan.