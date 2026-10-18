Phá đường dây làm thuốc giả quy mô lớn, khởi tố 10 bị can

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh CACC

Ngày 18/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Đường dây này hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng. Thông tin, tài liệu liên quan được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xác minh.

Ngày 2/6/2026, cơ quan công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Qua điều tra, công an xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Bùi Văn Trường cầm đầu.

Sản phẩm thuốc giả được cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh CACC

Hai ngày sau, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng, phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Tự sản xuất thuốc, quảng cáo bằng danh nghĩa “gia truyền”

Theo kết quả điều tra, Trường trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, Trường mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác các thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Máy để sản xuất thuốc giả. Ảnh CACC

Để đưa sản phẩm đến người tiêu dùng tại nhiều địa phương, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo và phân phối thuốc. Sau khi nhận hàng từ Trường, các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo và bán sản phẩm nhằm thu lợi bất chính.

Từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo, phân phối này, Trường cùng các đối tượng liên quan đã bán thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Đến ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.