Phá đường dây bóc lột lao động tại châu Âu

Thanh tra lao động của Hà Lan kiểm tra một nhà hàng trong cuộc điều tra hoạt động bóc lột lao động. Ảnh: EUROPOL

Cuộc điều tra nhằm vào hoạt động buôn người và bóc lột lao động, chủ yếu đối với công dân Ấn Độ trong ngành nhà hàng. Lực lượng chức năng 5 nước gồm Bỉ, Đức, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ đã kiểm tra 20 nhà hàng, trong đó có 8 cơ sở tại Hà Lan, 7 tại Đức, 2 tại Luxembourg, 2 tại Thụy Sĩ và 1 tại Bỉ.

Các nghi phạm bị cáo buộc ép nạn nhân làm việc tới 16 giờ/ngày, trả lương thấp, ngăn rời khỏi đất nước và gây sức ép với nạn nhân cùng gia đình tại Ấn Độ. Các nhà điều tra cũng nghi ngờ hoạt động tương tự diễn ra tại nhiều nhà hàng liên quan đến chuỗi nhà hàng Ấn Độ này ở châu Âu.

Cuộc điều tra bắt đầu tại Hà Lan sau khi thanh tra lao động phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng. Hơn 70 giấy phép lao động và cư trú được cấp cho người làm việc tại 3 chuỗi nhà hàng Ấn Độ, nhưng hàng chục trường hợp bị cho là vi phạm điều kiện cấp phép.

Các nhà điều tra nghi ngờ những người này phải làm việc 60-80 giờ/tuần nhưng không được trả thêm cho số giờ vượt quy định. Một số trường hợp đối mặt với phạt tiền, áp lực lên gia đình và đe dọa bạo lực. Europol sẽ tiếp tục lập bản đồ mạng lưới và truy tìm dòng tiền bất chính.