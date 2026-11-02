Phá đường dây bán thực phẩm chức năng lừa dối khách hàng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP.Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn. Qua nắm tình hình, trinh sát phát hiện nguồn gốc hàng hóa các đối tượng buôn bán không rõ ràng nên xác lập Chuyên án để đấu tranh. Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế TP.Hà Nội ra quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, ngày 06/8/2026, Công an TP.Đồng Nai phối hợp cùng Công an TPHCM và các sở, ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP.Đồng Nai và TPHCM. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng các tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh, tiếp tục làm rõ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, trú Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà tại tổ 2 (khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, TP.Đồng Nai) để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online. Hỗ trợ Nam trong việc livestream để giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, SN 1985, trú phường Tân Bình, TPHCM). Mặc dù biết rõ vào ngày 10/10/2025, Sở Y tế TP.Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng trên vẫn che giấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Các đối tượng trong vụ án

Kết quả, Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền rất lớn. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện công ty này kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và TPHCM để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam (Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà), trong quá trình điều tra, Nam khai trước khi thành lập doanh nghiệp đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc được Công an TP.Đồng Nai tiếp tục tập trung điều tra mở rộng để làm rõ các hành vi và số đối tượng liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH chuyển phát nhanh Thanh Trà, hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Được biết, hiện nay thực phẩm chức năng là nhóm sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc sẽ khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chịu thiệt hại về kinh tế. Nhằm chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Công an TP.Đồng Nai khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Ngoài ra, người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo phóng đại công dụng, cam kết hiệu quả tuyệt đối trên mạng xã hội khi không có căn cứ khoa học. Nếu phát hiện sản phẩm nghi giả hoặc thuộc diện thu hồi, cần dừng ngay việc sử dụng và nghiêm cấm các hành vi tiếp tục lưu hành, phân phối; chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để trình báo và giao nộp sản phẩm phục vụ công tác điều tra. Trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau khi sử dụng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.