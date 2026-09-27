Pha dội xà phơi ra điểm yếu hàng thủ tuyển Việt Nam

Việt Nam giữ sạch lưới trước Philippines, nhưng có thời điểm để đối thủ tiếp cận khu vực trước vòng cấm khá dễ.

Phút 23 trận gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup tối 26/9, Randy Schneider nhận bóng ở khu vực trước vòng cấm rồi tung cú sút đưa bóng dội xà. Nếu chỉ nhìn vào pha kết thúc, có thể xem đây là một khoảnh khắc xử lý tốt của cầu thủ Philippines. Nhưng khi đặt tình huống vào toàn bộ cấu trúc phòng ngự, vấn đề của Việt Nam hiện ra rõ hơn.

Philippines không cần một đường chọc khe sắc nét hay pha đột phá cá nhân để tạo cơ hội. Họ chỉ cần đưa bóng vào khoảng trống ngay trước hàng thủ, nơi Schneider có đủ thời gian chỉnh bóng và dứt điểm từ cự ly nguy hiểm.

Khoảng trống này xuất hiện khi tuyến giữa và hàng thủ Việt Nam đứng cách nhau quá xa. Trong hệ thống ba trung vệ, hai cầu thủ chạy cánh có thể lùi xuống tạo thành hàng ngang năm người, giúp đội bảo vệ tốt chiều rộng. Nhưng nếu các tiền vệ không lùi kịp, khu vực trước ba trung vệ sẽ trở thành khoảng không rất dễ bị khai thác.

Pha bóng của Schneider là ví dụ rõ nhất. Philippines kéo được một vài cầu thủ Việt Nam khỏi trung lộ, sau đó đưa bóng vào vùng trước vòng cấm mà không gặp đủ áp lực.

Điều đáng lo nằm ở chỗ đây không phải tình huống đơn lẻ. Trong hiệp một, Philippines còn có các cơ hội từ Andre Leipold, Bjorn Kristensen và Manny Ott. Chuỗi pha dứt điểm này cho thấy Việt Nam có thời điểm để đối thủ đưa bóng vào khu vực nguy hiểm tương đối dễ.

Khoảng trống giữa hai tuyến

Việt Nam vẫn giữ sạch lưới, nhưng số lượng cầu thủ phòng ngự không đồng nghĩa với việc hệ thống vận hành kín kẽ.

Khi ba trung vệ lùi sâu theo các tiền đạo, tuyến giữa phải lập tức thu hẹp khoảng cách phía trước. Nếu không, đối phương sẽ có thời gian quay mặt về khung thành và xử lý ở đúng khu vực nguy hiểm nhất.

Một trung vệ bước lên quá sớm có thể để hở khoảng trống phía sau. Ngược lại, nếu cả ba cùng giữ vị trí và không ai gây áp lực lên người cầm bóng, đối thủ sẽ có thời gian sút xa hoặc chuyền tiếp vào vùng cấm.

Bài toán nằm ở thời điểm và cự ly giữa các tuyến.

Trước Philippines, Việt Nam có những thời điểm không giữ được khoảng cách đủ chặt. Hàng thủ đứng thấp, trong khi tuyến giữa chưa lùi đủ nhanh, khiến khoảng không trước vòng cấm mở ra.

Khoảng cách giữa tuyến giữa và ba trung vệ là khu vực Việt Nam cần siết lại trước trận gặp Thái Lan.

Pha Schneider sút dội xà vì thế không chỉ là lời cảnh báo về khả năng sút xa. Nó phản ánh một vấn đề lớn hơn trong cách Việt Nam bảo vệ trung lộ.

Khi tuyến giữa bị kéo lệch hoặc mất vị trí, hàng thủ phía sau dễ rơi vào thế phải lựa chọn. Bước lên thì sợ khoảng trống sau lưng, còn lùi xuống lại cho đối phương thời gian xử lý.

Một đội có chất lượng tốt hơn Philippines sẽ khai thác kiểu tình huống này nhanh và chính xác hơn.

Thái Lan có thể đánh đúng vào điểm yếu ấy

Thái Lan có những cầu thủ rất phù hợp để khai thác khoảng trống giữa tuyến giữa và hàng thủ.

Chanathip Songkrasin đặc biệt nguy hiểm ở khu vực này. Anh không đứng cố định mà thường di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến, nhận bóng trong tư thế quay mặt về khung thành rồi tự quyết định nên chuyền, rê bóng hay dứt điểm.

Nếu Việt Nam tiếp tục để cự ly giữa tuyến giữa và hàng thủ bị kéo giãn, việc theo kèm Chanathip sẽ trở nên rất khó. Trung vệ bước lên quá mạnh sẽ để lộ khoảng trống phía sau, còn nếu giữ vị trí, tiền vệ Thái Lan sẽ có thêm thời gian xử lý.

Supachok Sarachat, Kakana Khamyok hay Sarach Yooyen cũng có thể khai thác những khoảng không tương tự. Thái Lan không nhất thiết phải sút ngay như Schneider. Chỉ một pha chạm nhả nhanh cũng đủ kéo trung vệ Việt Nam ra khỏi vị trí và mở đường cho cầu thủ thứ ba băng xuống.

Việt Nam vì thế cần sửa vấn đề từ khoảng cách đội hình, thay vì chỉ tập trung vào chuyện ngăn đối thủ sút xa.

Khi lùi về, các tiền vệ trung tâm phải xuống đủ sâu để che khu vực trước ba trung vệ. Khi một người bước ra áp sát, những vị trí còn lại phải lập tức bó vào trong để không tạo khoảng trống phía sau.

Hàng thủ Việt Nam có lúc lùi khá sâu, trong khi tuyến giữa không kịp thu hẹp khoảng cách để che khu vực trung lộ.

Ba trung vệ cũng cần thống nhất rõ thời điểm ai bước lên, ai bọc lót. Nếu cả hàng thủ cùng lùi theo tiền đạo, vùng trước mặt sẽ mở ra. Nếu một người lao lên nhưng hai người còn lại không thu hẹp, khoảng trống phía sau lại xuất hiện.

Pha bóng của Schneider cho thấy Việt Nam vẫn còn việc phải làm ở chi tiết này.

Giữ sạch lưới trước Philippines là kết quả tích cực, nhưng không thể che đi việc hàng thủ đã có lúc để đối thủ tiếp cận khu vực nguy hiểm khá dễ. Một cú sút thấp hơn vài centimet có thể đã khiến trận đấu đi theo hướng khác.

Thái Lan có chất lượng xử lý tốt hơn, tốc độ luân chuyển bóng cao hơn và nhiều cầu thủ giỏi nhận bóng giữa các tuyến. Nếu Việt Nam tiếp tục để hở khoảng trống trước vòng cấm, đội bóng của Anthony Hudson sẽ có nhiều cách khai thác hơn Philippines.

Pha sút dội xà của Schneider vì thế đáng được xem như một cảnh báo sớm. Trước Thái Lan, hàng thủ Việt Nam không chỉ cần đông người, mà phải đứng gần nhau hơn, phản ứng nhanh hơn và bảo vệ tốt khu vực ngay trước vòng cấm.

Highlights Việt Nam 1-0 Philippines Tối 26/9, Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 1-0 tại lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026.

Di Cầm