Phá dỡ toàn bộ công trình làm bãi đỗ xe, vườn hoa cạnh Vành đai 1

Dự án xây dựng tổ hợp bãi đỗ xe, vườn hoa và cây xanh trên dải đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (đoạn Hoàng Cầu – Láng Hạ) có tổng mức đầu tư khoảng 2.900 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục: bãi đỗ xe, hệ thống trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ phòng cháy chữa cháy, mái che tích hợp pin năng lượng, cùng không gian cây xanh, vườn hoa và hệ thống đường nội bộ.

Ghi nhận của PV tại dự án này, công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ đã hoàn thành.

Hiện, toàn bộ các công trình trong phạm vi dự án đã được phá dỡ, tạo mặt bằng sạch để triển khai thực hiện dự án.

Vị trí tiếp giáp giữa khu đất dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa với đường Vành đai 1 được ngăn cách bởi hàng rào tôn cao gần 2m.

Rác thải được tập kết ở một vị trí trong phạm vi dự án.

Để phục vụ dự án, UBND phường Ô Chợ Dừa đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ khu đất. Trong đó có tổng số 159 trường hợp thuộc diện thu hồi đất.

Việc triển khai dự án nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xóa bỏ tình trạng lãng phí đất xen kẹt giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành. Đồng thời, công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực dừng đỗ xe sai quy định, lập lại trật tự đô thị và từng bước nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân khu vực.

Tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án diễn ra ngày 15/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu phường Ô Chợ Dừa khẩn trương phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan hoàn thành việc phê duyệt dự án, báo cáo UBND TP, đảm bảo khi có mặt bằng là triển khai dự án ngay, không để chậm trễ.