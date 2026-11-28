Cụ thể, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Cửu Long (SN 1970, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Đối tượng Nguyễn Cửu Long tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 10/2025 Nguyễn Cửu Long được ủy quyền để thực hiện công trình phá dỡ công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (cũ) theo phương án đã được phê duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình phá dỡ Nguyễn Cửu Long đã tự ý bán tổng cộng trên 4.000 tấn "xà bần" ra bên ngoài thay vì phải xử lý theo phương án đã được phê duyệt.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.