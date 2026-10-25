Pha đá phạt đền kỳ lạ khiến thủ môn 'đứng chôn chân'

Phút 90+6, khi Al Ahli đang dẫn 3-1, tiền đạo Ivan Toney bước lên thực hiện quả phạt đền. Thay vì lấy đà như thường lệ, chân sút người Anh chỉ lùi vài bước rồi bất ngờ lao lên dứt điểm ngay sau tiếng còi của trọng tài.

Cú đá khiến bóng đi chìm vào góc trái khung thành, trong khi thủ môn Marwan Al-Haidari vẫn đứng chôn chân ở giữa cầu môn.

Pha xử lý diễn ra nhanh đến mức máy quay truyền hình cũng không kịp bắt trọn khoảnh khắc tiền đạo 30 tuổi tung cú sút.

Kỹ thuật đá phạt đền kỳ lạ mới của Ivan Toney khiến người hâm mộ kinh ngạc. Ảnh: SunSport.

Điều thú vị là Ivan Toney vốn nổi tiếng với kỹ thuật đá phạt đền không nhìn bóng. Cựu tiền đạo Brentford thường quan sát thủ môn trong lúc chạy đà, chờ đối phương đổ người rồi mới dứt điểm. Nhưng lần này, anh thay đổi hoàn toàn cách thực hiện để gây bất ngờ.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lời khen, bày tỏ sự ngạc nhiên. "Ivan Toney có cách đá phạt đền kỳ lạ nhất tôi từng thấy", một CĐV bình luận.

Người khác lại ấn tượng với màn ăn mừng đầy tự tin của chân sút người Anh: "Màn ăn mừng còn tuyệt hơn cả bàn thắng".

Pha lập công ấn định chiến thắng 4-1 cũng hoàn tất cú đúp của Ivan Toney. Trước đó, tiền đạo Al Ahli mở tỷ số ở phút 11, rồi kiến tạo để Francisco Trincao ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61.

Với cú đúp này, chân sút 30 tuổi nâng thành tích lên 13 bàn sau 9 lần ra sân tại Saudi Pro League mùa 2026-2027.

Phong độ ghi bàn ấn tượng càng giúp cựu tiền đạo Brentford thu hút sự chú ý, dù phải rời xa sân khấu Ngoại hạng Anh từ năm 2024.

Kỹ thuật đá phạt đền kỳ lạ mới của Ivan Toney đã khiến người hâm mộ bóng đá kinh ngạc. Nguồn: SunSport.