Theo tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 5h03 ngày 18/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại căn hộ ở tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa.

Bên trong căn hộ bị cháy. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi nhận tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 5 xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chỉ huy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng phá cửa để tiếp cận căn hộ, đồng thời triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Song song với công tác chữa cháy, lực lượng chức năng hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu vực lân cận.

Cảnh sát đưa người dân ra ngoài. Ảnh: CACC.

Theo Công an TP Hà Nội, cả 4 người trong căn hộ đều an toàn, sức khỏe ổn định. Trong đó, 3 người được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thoát nạn, người còn lại đã tự thoát ra ngoài trước đó.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.