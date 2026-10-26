Phá chuyên án nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phá chuyên án, làm rõ nhóm đối tượng có dấu hiệu phạm tội núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này do Phùng Văn Huy (SN 1988, trú tại thôn Nam Thượng, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự 3 đối tượng Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý. Ảnh: CAHP

Theo cơ quan công an, Phùng Văn Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93, trụ sở gần cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở rà soát, xác minh những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Qua đó phát hiện nhóm do Phùng Văn Huy cầm đầu có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức phá chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2023, Phùng Văn Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, TP Hải Phòng và là người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, Huy cùng các đối tượng liên quan có hành vi cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm: Phùng Văn Huy (Giám đốc Công ty; Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Trong đó, Nguyễn Hữu Lợi và Đinh Ngọc Quý là nhân viên, lái xe Công ty TNHH Môi trường HT88.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hải Phòng) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân từng bị nhóm đối tượng trên xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm của nhóm đối tượng trên theo quy định.