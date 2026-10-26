Phá chuyên án nhóm đối tượng nghi núp bóng doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng do Phùng Văn Huy (sinh năm 1988, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phùng Văn Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93, có trụ sở tại khu vực cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đăng ký kinh doanh các ngành nghề như thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Ngoài ra, Huy còn là chủ một quán nhậu tại cùng địa chỉ.

Cơ quan công an nhận định, lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, Huy cùng các đối tượng liên quan có hành vi vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Phát 1 và khu vực lân cận, trong đó có hành vi cưỡng đoạt tài sản và gây ô nhiễm môi trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Phùng Văn Huy, Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1994, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) và Đinh Ngọc Quý (sinh năm 1992, trú tại xã Thái Tân, TP Hải Phòng). Lợi và Quý được xác định là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88. Cả 3 bị tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Thông tin có thể gửi đến Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, địa chỉ số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, TP Hải Phòng; số điện thoại 0904.127.567.