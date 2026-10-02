Phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, bắt tạm giam 3 đối tượng

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Đặng Quốc Vũ (SN 1996, trú xã Núi Thành, TP. Đà Nẵng), Huỳnh Thị Phong (SN 1995, trú xã Tây Hồ, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phu (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi), cùng bị điều tra về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số cơ sở karaoke tại khu vực phía Nam thành phố thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ phục vụ khách hát. Đáng chú ý, giữa các cơ sở có tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các xã, phường liên quan rà soát, quản lý các cơ sở karaoke trên địa bàn.

Qua rà soát, Đặng Quốc Vũ nổi lên là người chăn dắt, quản lý, điều hành nhân viên nữ phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành. Theo tài liệu điều tra, đối với những nhân viên không nghe lời hoặc không phục vụ khách, Vũ chuyển giao cho các đối tượng khác cùng quản lý nhân viên nữ hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ nợ.

Nhận thấy hành vi của Vũ có dấu hiệu tội phạm “Mua bán người”, có sự tham gia, giúp sức của nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

3 đối tượng bị bắt giữ

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, ngày 24.9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã thành lập 5 tổ công tác, đồng loạt triển khai phá án.

Qua đó, lực lượng chức năng bắt giữ 6 đối tượng liên quan, đồng thời giải cứu 8 bé gái dưới 16 tuổi. Trong số này có 3 cháu được xác định là nạn nhân bị mua bán và 5 cháu bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ngày 10.9, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận một cháu gái sinh năm 2011 để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke khu vực xã Núi Thành.

Đến ngày 20.9, Vũ chuyển giao cháu này cho Huỳnh Thị Phong, người quản lý quán karaoke Ken tại thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ. Phong thanh toán cho Vũ 4,7 triệu đồng rồi đưa cháu gái về quán karaoke Ken làm việc.

Với phương thức tương tự, vào tháng 6.2026, Vũ bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu hai cháu Đ.T.N (SN 2011, trú xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) và Đ.T.M.T (SN 2013, trú xã Sơn Ba, tỉnh Quảng Ngãi) về làm nhân viên phục vụ karaoke.

Nguyễn Văn Phu được xác định cũng là người chăn dắt, điều hành nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở Quảng Ngãi.

Trong quá trình phá án, lực lượng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà Vũ thuê tại xã Núi Thành để làm nơi ở cho các nhân viên. Tại đây, Công an phát hiện thêm 8 trường hợp bị Vũ lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an xác định 3 cháu dưới 16 tuổi là nạn nhân của hành vi mua bán người; đồng thời phát hiện, giải cứu 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 cháu từ 16 đến dưới 18 tuổi bị dụ dỗ, lôi kéo làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.