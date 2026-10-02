Phá chuyên án mua bán người dưới 16 tuổi, bắt giữ 3 đối tượng liên quan

3 đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng CSHS phát hiện tại một số cơ sở karaoke ở các khu vực Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ khách hát. Đáng chú ý, giữa các tụ điểm này xuất hiện tình trạng trao đổi, chuyển nhượng nhân viên nữ cho nhau. Nhận thấy hoạt động trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, mua bán người, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương liên quan tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở karaoke.

Quá trình xác minh cho thấy Đặng Quốc Vũ nổi lên là đối tượng có vai trò quản lý, điều hành nhiều nữ nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn xã Núi Thành. Tài liệu điều tra bước đầu xác định, đối với những nhân viên không nghe theo sự điều hành hoặc không phục vụ khách, Vũ đã chuyển giao cho các đối tượng khác cùng hoạt động quản lý nhân viên hoặc chủ cơ sở karaoke để cấn trừ các khoản nợ phát sinh.

Nhận định hành vi của Vũ có dấu hiệu phạm tội mua bán người, đồng thời có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn với phương thức, thủ đoạn tinh vi, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc Công an TP xác lập Chuyên án trinh sát bí số 0926B để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ và dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 24-9, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở thành lập 5 tổ công tác đồng loạt triển khai các mũi đấu tranh, phá án. Kết quả, lực lượng Công an đã bắt giữ 6 đối tượng có liên quan; đồng thời giải cứu thành công 8 bé gái dưới 16 tuổi, trong đó có 3 nạn nhân bị mua bán và 5 trường hợp bị dụ dỗ, lôi kéo làm tiếp viên phục vụ tại các quán karaoke.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 10-9, Đặng Quốc Vũ tiếp nhận cháu V.T.T. (2011) để làm nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Núi Thành. Đến ngày 20-9, Vũ chuyển giao cháu bé này cho Huỳnh Thị Phong, người quản lý quán karaoke Ken tại xã Tây Hồ. Để nhận người, Phong đã thanh toán cho Vũ số tiền 4,7 triệu đồng rồi đưa cháu về cơ sở karaoke do mình quản lý để làm việc.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ vào tháng 6-2026, Vũ đã bỏ ra 15 triệu đồng để tiếp nhận từ Nguyễn Văn Phu hai cháu Đ.T.N. (2011) và Đ.T.M.T. (2013), cùng trú tỉnh Quảng Ngãi, đưa về làm nhân viên phục vụ karaoke. Theo điều tra, Phu cũng là người trực tiếp quản lý, điều hành các nữ nhân viên phục vụ tại nhiều cơ sở karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình khám xét, kiểm tra căn nhà do Vũ thuê tại xã Núi Thành để bố trí nơi ở cho các nhân viên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 8 trường hợp bị lôi kéo, dụ dỗ làm nhân viên phục vụ quán karaoke, gồm 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng CSHS xác định có 3 cháu dưới 16 tuổi là nạn nhân của hành vi mua bán người; đồng thời phát hiện, giải cứu 5 cháu dưới 16 tuổi và 3 thiếu nữ từ 16 đến dưới 18 tuổi bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia hoạt động phục vụ tại các quán karaoke.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

X.SƠN