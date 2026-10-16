Phá chuyên án ma túy tại Sơn La, bắt giữ 4 đối tượng

Ngày 16/10, Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, phá thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có liên quan.

Đối tượng Vì Văn Hom và tang vật. Ảnh CACC

Trước đó, khoảng 12h ngày 14/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại thôn Dồm Cang 1, xã Púng Bánh, tổ công tác Công an xã phát hiện, bắt quả tang Vì Văn Hom (SN 1982, trú tại xã Púng Bánh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon chứa 67 viên hồng phiến cùng một số vật chứng liên quan.

Các đối tượng Lò Văn Thắng, Lò Văn Phấn và Lò Văn Đoan tại cơ quan Công an. Ảnh CACC

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Púng Bánh tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và bắt giữ thêm 3 đối tượng có liên quan, gồm Lò Văn Thắng (SN 1983), Lò Văn Phấn (SN 1990) và Lò Văn Đoan (SN 1992), cùng trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La.

Việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án góp phần ngăn chặn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời thể hiện vai trò chủ động của lực lượng công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.