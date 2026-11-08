Phá chuyên án đánh bạc, thu giữ hơn 87 triệu đồng
Ngày 8/11, Công an phường Ba Đồn cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá thành công chuyên án 0926B về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.
Qua triển khai đồng loạt của các tổ công tác, lực lượng Công an bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Đồng (SN 1975), giữ vai trò chủ cái; Trần Thị Mai (SN 1976), Trần Thị Hiền (SN 1985) và Trần Thị Thủy (SN 1965), giữ vai trò thư ký. Tang vật thu giữ là hơn 87,3 triệu đồng tiền sử dụng vào việc đánh bạc.
Ngày 7/11, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” theo Điều 321, Bộ luật Hình sự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phap-luat/202611/pha-chuyen-an-danh-bac-thu-giu-hon87-trieu-dong-0b65606/