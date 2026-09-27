Phà chở khách bốc cháy giữa biển, 29 người được giải cứu khẩn cấp

Đoạn video được ghi lại tại hiện trường cho thấy ngọn lửa bùng dữ dội trên tàu Blue Carrier 2, tạo thành những cột khói đen lớn giữa vùng biển phía bắc đảo Mykonos, một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Hy Lạp.

Theo thông tin từ lực lượng tuần duyên Hy Lạp, vụ cháy xảy ra ngày 25/9 khi con tàu đang hoạt động ngoài khơi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lửa bao trùm một phần con tàu, trong khi khói đen dày đặc bốc cao. Các lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai nhiều phương tiện tiếp cận hiện trường để dập lửa và sơ tán những người có mặt trên tàu.

Blue Carrier 2 là tàu chở xe tải và hành khách, dài khoảng 162 m. Khi xảy ra sự cố, trên tàu có 28 thành viên thủy thủ đoàn cùng một hành khách là tài xế xe tải.

Toàn bộ 29 người sau đó được giải cứu an toàn. Ít nhất 5 tàu của lực lượng tuần duyên cùng 2 xuồng chữa cháy tốc độ cao được huy động tham gia chiến dịch cứu hộ và chữa cháy.

Sau khi mọi người được đưa khỏi tàu, Blue Carrier 2 được bỏ lại tại khu vực xảy ra sự cố để lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát đám cháy. Nhà chức trách cho biết ngọn lửa đã được khống chế phần nào, song các đội chữa cháy vẫn tiếp tục làm việc trong ngày 26/9.

Công tác xử lý sự cố hiện tập trung vào việc ổn định con tàu và kiểm soát hoàn toàn đám cháy, trước khi các lực lượng chức năng có thể tiếp cận để điều tra nguyên nhân.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hy Lạp vừa trải qua một mùa hè với nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Nhiều khu vực tại nước này từng phải đối mặt với các đám cháy lan rộng, ảnh hưởng đến đất đai và các khu dân cư.

Trước đó, năm 2024, một vụ cháy rừng trên đảo Hydra cũng thu hút sự chú ý khi giới chức Hy Lạp cho rằng pháo hoa được phóng từ một du thuyền chở khách có thể đã gây ra hỏa hoạn. Vụ cháy ảnh hưởng đến khu rừng thông duy nhất trên đảo và buộc lực lượng cứu hỏa phải huy động nhiều phương tiện, trong đó có máy bay chữa cháy.

Hiện nhà chức trách Hy Lạp chưa công bố nguyên nhân chính thức của vụ cháy Blue Carrier 2. Cuộc điều tra sẽ được tiến hành sau khi lực lượng cứu hộ hoàn tất việc kiểm soát đám cháy và đảm bảo con tàu đủ an toàn để tiếp cận.