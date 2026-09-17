Phà chạy điện lớn nhất thế giới: Dùng 5.000 viên pin, chở tới 2.100 khách

Theo Interesting Engineering, phà chạy điện lớn nhất thế giới mang tên Hull 096, được vận hành bởi hơn 5.000 viên pin, chính thức cập bến Uruguay sau hành trình dài hàng nghìn dặm từ Tasmania.

Mẫu phà dài 426 feet (130 mét) được đóng bởi nhà đóng tàu Incat tại Hobart, Australia, cho hãng vận tải phà Buquebus của Nam Mỹ.

Hull 096 được đặt tên là China Zorrilla để tưởng nhớ nữ diễn viên huyền thoại người Uruguay. Chiếc phà đến Uruguay ngày 11/9, được vận chuyển bằng tàu MV Black Marlin.

Tại thành phố Nueva Palmira, Hull 096 được hạ thủy và sẽ được kéo đến Colonia del Sacramento để tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra trước khi chính thức đi vào hoạt động.

“Đã đáp bến Uruguay”, các quan chức của Incat cho biết trong một video trên LinkedIn, mô tả khoảnh khắc đặc biệt khi chiếc phà lần đầu tiên đặt chân lên vùng biển Nam Mỹ.

Hull 096 có công suất 40 MWh và có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng 90 phút. Mẫu phà này có tải trọng gấp bốn lần so với bất kỳ chiếc phà nào được đóng từ trước đến nay và trang bị tám động cơ phản lực nước điện.

Với khả năng chở tới 2.100 hành khách và 225 xe, Hull 096 được làm từ vật liệu nhôm, giúp giảm trọng lượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống động cơ điện.

“Sau hành trình dài từ Hobart, chiếc phà điện chạy bằng pin lớn nhất thế giới cuối cùng đã cập cảng Uruguay”, Incat cho biết.

Chiếc phà được Buquebus đặt hàng vào năm 2019, nhưng quá trình sản xuất đã bị gián đoạn do đại dịch COVID-19. Sau khi được thiết kế lại để chạy hoàn toàn bằng điện, nó đã được hạ thủy vào tháng 5/2025 và trải qua nhiều thử nghiệm quan trọng.

Phà Hull 096 sẽ hoạt động trên tuyến đường băng qua sông Rio de la Plata giữa Colonia del Sacramento và Buenos Aires, Argentina, với thời gian di chuyển khoảng một giờ cho mỗi chuyến. Dự kiến, phà sẽ thực hiện ba chuyến mỗi ngày, phù hợp với thời gian hoạt động của pin.

Ông Robert Clifford, Chủ tịch Incat, bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả những người đã góp phần vào thành công này: “Hàng nghìn người đã làm việc chăm chỉ để đưa con tàu tuyệt vời này vào hoạt động, và tất cả họ đều nên tự hào về những gì đã đạt được”.

Hull 096 rời Tasmania vào đầu tháng 8, được vận chuyển qua nhiều vùng biển trước khi đến Uruguay. Hiện tại, Buquebus đang chuẩn bị cho các thử nghiệm cuối cùng trước khi đưa phà China Zorrilla vào phục vụ hành khách.

Đồng thời, Incat cũng đang chế tạo thêm ba mẫu phà điện cho nhà khai thác Molslinjen của Đan Mạch, dự kiến sẽ trở thành những chiếc phà điện lớn nhất châu Âu.