TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam thăm cửa hàng TPS bác Tôm. Ảnh tư liệu

Bên cạnh phương thức đảm bảo độc lập (bên thứ ba) phổ biến, đây là một phương thức đảm bảo chất lượng cộng đồng được Liên đoàn các phong trào Nông nghiệp Hữu cơ Quốc tế (IFOAM) phát triển, hướng dẫn vận dụng cho nông dân quy mô nhỏ ở nhiều nước trên thế giới. PGS lần đầu tiên được vận dụng tại Việt Nam, giúp nông dân sản xuất có tổ chức, có kỷ luật, đảm bảo chất lượng và kết nối sản phẩm với thị trường.

Được thiết lập vào cuối năm 2008 dưới tên “PGS Việt Nam”, khi những nhóm nông dân hữu cơ đầu tiên tại Sóc Sơn – Hà Nội và Lương Sơn – Hòa Bình bắt đầu có những sản phẩm cần tiếp cận thị trường, PGS đứng trước một thách thức vô cùng lớn: cho dù sản xuất hữu cơ hay thông thường, nếu nông dân không bán được sản phẩm, sẽ chẳng có nông dân nào có thể tiếp tục sản xuất khi thu nhập không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Trong bối cảnh nhiều vụ bê bối về an toàn thực phẩm, người tiêu dùng đang bị khủng hoảng niềm tin, trong khi Nhà nước chưa có chính sách hay quy định dành riêng cho nông nghiệp hữu cơ. Mọi cơ hội cho nông dân hữu cơ dường như bị đóng lại. Hệ thống PGS như một sáng kiến đã mở ra một cánh cửa, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các doanh nghiệp bán lẻ, các tổ chức hỗ trợ phát triển trong và ngoài nước và, hơn tất cả, là sự tham gia trực tiếp của người tiêu dùng vào tiến trình giám sát, sự dám chịu trách nhiệm của người sản xuất không chỉ trên đồng ruộng mà đến tận bàn ăn của người tiêu dùng.

Có thể nói, PGS có cơ chế đảm bảo chất lượng tương tự hệ thống đảm bảo độc lập của bên thứ ba, thường do cơ quan đánh giá của Nhà nước thực hiện hoặc ủy quyền, nhưng khác ở chủ thể thực hiện. Trong hệ thống chứng nhận của bên thứ ba, việc đánh giá sự tuân thủ được thực hiện bởi các thanh tra viên độc lập từ bên ngoài. Trong PGS, việc đánh giá được thực hiện bởi chính các thành viên nông dân sản xuất hữu cơ đã được đào tạo nghiệp vụ thanh tra và được cử từ các nhóm sản xuất khác đến đánh giá.

Phương pháp giám sát chéo giữa nông dân trong nhóm sản xuất và giữa các nhóm sản xuất với nhau, cùng sự tham gia của các bên liên quan, là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị riêng của PGS. Cách chia sẻ trách nhiệm và lợi ích giữa các thành viên trong PGS đã làm thay đổi to lớn nhận thức của nông dân về trách nhiệm đối với sản phẩm và cộng đồng.

Hoạt động giám sát được thực hiện liên tục, ngay cả sau khi nông dân đã được cấp chứng nhận. Để xây dựng niềm tin, PGS chú trọng sự minh bạch của toàn hệ thống và kiểm soát tính toàn vẹn hữu cơ dọc theo chuỗi sản phẩm. Điều này không chỉ chú trọng tính tuân thủ trên đồng ruộng mà còn được phối hợp đồng bộ với các điểm bán trên thị trường của doanh nghiệp.

Từ việc sử dụng người tiêu dùng tình nguyện tham gia giám sát ở thời kỳ sơ khai của PGS đến áp dụng công nghệ số để chống hàng giả và truy xuất nguồn gốc sau đó, có thể nói PGS là một trong số ít tổ chức tiên phong áp dụng công nghệ số để quản lý gian lận từ rất sớm.

Trong bối cảnh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng của xã hội, PGS là hệ thống có sự tham gia của cộng đồng, trong đó bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, dù là cá nhân hay cơ quan Nhà nước, khách hàng hay nhà phân phối, bất cứ ai quan tâm đến tiêu dùng thực phẩm đều có thể tự nguyện tham gia, đóng góp sức mình, chia sẻ kiến thức, giám sát chất lượng để mình và mọi người cùng được hưởng những sản phẩm thực sự tin cậy.

Một quyết định mang tính sống còn

Định mệnh của PGS đã được chính nông dân quyết định khi dự án ADDA – VNFU kết thúc vào tháng 9/2012, lúc PGS Việt Nam non trẻ vừa mới được định hình về tổ chức sau 3 năm thành lập, người tiêu dùng vừa mới bắt đầu làm quen và trải nghiệm các sản phẩm hữu cơ được giám sát trong hệ thống.

Nhiều đơn vị kinh doanh tìm đến rồi lại ra đi khi chỉ thấy những khó khăn chồng chất, trong khi họ cần một phép tính lợi nhuận nhanh nhất. Nông dân thì ngơ ngác, hoang mang và luôn hỏi: “Chúng tôi sẽ bán sản phẩm thế nào?” khi không còn dự án.

Mọi thứ lúc đó thật mong manh. Người quay đi tìm con đường riêng, người muốn tiếp tục nhưng không biết phải làm gì khi PGS không còn dự án hỗ trợ.

Mong muốn PGS tiếp tục vận hành được khởi xướng từ chính những nông dân đã chứng minh tính thực tiễn của PGS. Một quyết định mang tính sống còn của PGS non trẻ đầu tiên ở Việt Nam đã được đồng thuận bởi chính những nông dân, doanh nghiệp bán lẻ và Hội Nông dân cơ sở. Họ cam kết cùng nắm tay nhau tiếp tục vận hành PGS dù không còn dự án.

Trung tâm Hành động vì sự Phát triển Đô thị (ACCD) - một tổ chức phi chính phủ địa phương - đã trở thành nơi bảo trợ để PGS được tiếp tục vận hành, thực hiện sứ mệnh hỗ trợ nông dân nhỏ tổ chức sản xuất và kết nối sản phẩm với thị trường.

Một khoản quỹ 40 triệu đồng “Seed funding” đã được ADDA trao cho ACCD, cùng với các khoản phí do nông dân và các đơn vị kinh doanh tự nguyện đóng góp để trang trải chi phí giám sát, thanh tra trong PGS, dù nguồn lực khi đó còn rất nhỏ.

Với sự hỗ trợ và dẫn dắt của IFOAM Quốc tế, sau 3 tháng dự án kết thúc, một cuộc họp lịch sử của PGS diễn ra vào tháng 12/2012 tại Hà Nội. Tại đó, toàn bộ thành viên nông dân và các bên liên quan đã đồng lòng quyết định duy trì sự tồn tại của PGS Việt Nam cho đến hôm nay.

Kể từ sau hội nghị “Diên Hồng” của PGS cuối năm 2012, PGS duy trì hoạt động và tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đã trình IFOAM từ cuối năm 2010. Sau 3 lần chỉnh sửa theo yêu cầu của IFOAM, bộ tiêu chuẩn PGS hữu cơ Việt Nam được IFOAM chính thức công nhận và trở thành “Thành viên trong gia đình tiêu chuẩn của IFOAM” vào tháng 9/2013.

Đây là một dấu mốc quan trọng, khi tiêu chuẩn PGS được công nhận trong hệ thống tiêu chuẩn của IFOAM và cùng với các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế khác được IFOAM công nhận. Có thể nói, đây là bộ tiêu chuẩn hữu cơ cơ sở đầu tiên của Việt Nam được công nhận ở cấp quốc tế, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho những bước đi tiếp theo của PGS Việt Nam.

Hiện bộ tiêu chuẩn PGS đã được Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) nâng cấp, bổ sung và trở thành bộ tiêu chuẩn của VOAA, thay thế cho tiêu chuẩn PGS được IFOAM công nhận vào tháng 5/2025.

Những bước đi thăng trầm

Nhìn lại những bước đi thăng trầm của PGS, dù tiến trình phát triển của PGS Việt Nam khá chậm, nhưng điều đó cho thấy sự cẩn trọng và trung thành với những giá trị cốt lõi của PGS.

Từ hơn 180 nông dân của 22 nhóm sơ khai ban đầu ở hai vùng dự án Lương Sơn (Hòa Bình) và Sóc Sơn (Hà Nội), sản xuất trên diện tích 17 ha khi kết thúc dự án, sản phẩm hữu cơ PGS đã dần lấy lại được niềm tin của khách hàng. Diện tích sản xuất hữu cơ từng bước được mở rộng ra các vùng ngoài dự án ban đầu.

Bằng sự nghiêm túc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của nông dân, của các đơn vị phân phối kết nối thị trường như Bác Tôm, Ecomart, Tâm Đạt, Tràng An, Green Life, Nông sản ngon và sau này là Sói Biển, Biggreen, v.v., PGS từng bước xây dựng được thị trường. Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sự vào cuộc mạnh mẽ của Hội Nông dân cơ sở cùng sự trợ lực của các tổ chức ACCD, Seed to Table, VECO, ADDA.

Sau 18 năm kể từ khi dự án kết thúc, nông dân PGS, với hơn 90% là phụ nữ, ngày càng trở nên lớn tuổi. Ngoài gánh nặng công việc đồng áng, họ còn mang thêm một trọng trách cao cả là trông nom các cháu, hỗ trợ các con của mình khi làm việc tại các cơ quan.

Mặc dù nhu cầu sản phẩm hữu cơ ngày càng tăng, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ của Nhà nước đã thúc đẩy mạnh mẽ sự hình thành các mô hình sản xuất hữu cơ mới trên khắp cả nước, nhưng diện tích sản xuất của các nhóm nông dân trong PGS lại giảm đi vì nhiều lý do khác nhau.

Có người rời bỏ vì bệnh tật, sức khỏe; có người không còn ruộng vì quy hoạch phát triển; có người phải miễn cưỡng rời khỏi PGS vì bị kỷ luật; và cũng có người an phận, không dám vươn lên trong xu thế cạnh tranh mới của thị trường.

Sự thanh lọc trong PGS diễn ra tự nhiên theo quy luật phát triển. Những nông dân còn lại vẫn tiếp tục bám ruộng, sản phẩm của nông dân PGS được cải tiến hơn để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng.

Chính sách của PGS đã cởi mở hơn, tạo cơ hội cho nhiều trang trại tư nhân tham gia khi có đủ điều kiện. PGS Việt Nam vẫn tiếp tục con đường của mình, kiên định lấy giám sát đảm bảo chất lượng làm trọng tâm dẫn dắt nông dân, thay vì chạy theo thành tích của những con số.

Uy tín của cả hệ thống vẫn tiếp tục được duy trì. Theo thời gian, sản phẩm của nông dân trong PGS đã tiếp cận được những chuỗi thực phẩm chuyên nghiệp hơn, khó tính hơn như Aeon Mall, Sói Biển, Bác Tôm…

Có thể nói, cách tổ chức nông dân thành mạng lưới liên kết sản xuất có tổ chức và kỷ luật nghiêm minh đã làm thay đổi hành vi sản xuất của nông dân. Bên cạnh tạo sinh kế ổn định, nông dân tham gia PGS sản xuất có trách nhiệm hơn đối với bản thân, gia đình và xã hội. Điều đó cho thấy một phương pháp tiếp cận phù hợp với nông dân nhỏ, vốn quen sản xuất tự do và dễ bị dẫn dắt bởi những thương lái thiếu trách nhiệm.

Với ý nghĩa nhân văn và tác động quan trọng của PGS đối với xã hội, mô hình này đang được nhiều tỉnh, thành vận dụng thông qua các dự án của các tổ chức khác nhau. Dưới sự tư vấn, hỗ trợ của các thành viên có kinh nghiệm trong PGS Việt Nam, hiện có thêm nhiều PGS ra đời tại 13 tỉnh, thành với các tên gọi khác nhau như PGS Đồng Tháp, PGS Bến Tre, PGS Hội An, PGS Tuyên Quang, PGS Vân Hồ, v.v. Các hệ thống này đang giúp nông dân tổ chức sản xuất và kết nối với thị trường – một chức năng đặc thù mà hệ thống đảm bảo của bên thứ ba không có.

PGS, với những nỗ lực của mình, đã được Chính phủ ghi nhận và đưa vào Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, khuyến khích nông dân tham gia mạng lưới PGS để phát triển sản xuất.

Từ những đốm lửa PGS ngày đầu còn leo lét, mong manh, các thành viên đã cùng nhau chụm tay che giữ lửa để đến hôm nay, ngọn lửa ấy đang lan tỏa, truyền cảm hứng cho biết bao người.

Những sản phẩm hữu cơ PGS đầu tiên xuất hiện đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, thúc đẩy một thị trường hữu cơ tự phát, tạo nền tảng để các chính sách về nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam sau đó ra đời, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của người sản xuất và người tiêu dùng.

Trong suốt 18 năm qua, PGS không chỉ làm thay đổi hành vi sản xuất của người nông dân mà còn góp phần thay đổi nhận thức của người tiêu dùng. Cụm từ “hữu cơ” được nhắc đến thường xuyên hơn ở mọi nơi. Sản phẩm được đặt tên “hữu cơ” ngày càng trở nên phổ biến hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày một tăng cao.

Hy vọng, với sự ủng hộ và nỗ lực to lớn của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA), PGS, cho dù được công nhận chính thức hay chưa, vẫn đang và sẽ tiếp tục được vận hành bởi sự đóng góp công sức của nhiều bên, vì quyền lợi của người nông dân và quyền lợi của bất cứ ai, ở bất cứ cương vị nào trong xã hội, được gọi là người tiêu dùng.