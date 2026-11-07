PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai

Theo quyết định được công bố, PGS.TS Vũ Văn Giáp sẽ đảm nhiệm vai trò phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi Bộ trưởng Y tế chính thức bổ nhiệm chức danh Giám đốc bệnh viện.

Việc kiện toàn công tác điều hành, quản lý Bệnh viện Bạch Mai được thực hiện sau khi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn được giao điều hành Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977 tại Bắc Ninh, có gần 25 năm công tác trong ngành y tế, với chuyên môn sâu về Nội khoa, đặc biệt là các bệnh lý Hô hấp.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên vào năm 2001, ông tiếp tục hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú và thạc sĩ nội khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời có thời gian tu nghiệp, thực hành chức năng bác sĩ nội trú tại Trung tâm Viện - Trường Nancy (Pháp).

Năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Nội hô hấp và được phong hàm Phó Giáo sư vào năm 2016.

Trong suốt quá trình công tác, PGS.TS Vũ Văn Giáp từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn vào tháng 1/2023.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, trong vai trò Phó Giám đốc, PGS.TS. Vũ Văn Giáp tham gia trực tiếp vào việc hoạch định các trụ cột phát triển của Bệnh viện: Lấy người bệnh làm trung tâm, số hóa toàn diện, phát triển chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng văn hóa bệnh viện nhân văn.

Ông đặc biệt nhấn mạnh yếu tố quản trị bằng dữ liệu, xây dựng hệ thống đánh giá nội bộ theo chỉ số chất lượng cụ thể và minh bạch. Với tư duy hệ thống, phương pháp điều hành khoa học và khả năng kết nối đa ngành, ông đã và đang góp phần quan trọng đưa Bệnh viện phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, bền vững, xứng tầm bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia và vươn ra khu vực.