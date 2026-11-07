PGS.TS Vũ Văn Giáp được giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai

PGS. TS. BS. Vũ Văn Giáp. Ảnh: BVCC

Việc kiện toàn công tác lãnh đạo, điều hành được thực hiện sau khi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026.

Theo phân công mới, Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai hiện gồm PGS.TS Vũ Văn Giáp phụ trách, điều hành bệnh viện và hai Phó Giám đốc là PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng.

Việc phân công nhằm bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến tại bệnh viện được duy trì liên tục, ổn định.

PGS.TS.BS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977, có gần 25 năm công tác trong ngành y tế, chuyên sâu về nội khoa, đặc biệt là lĩnh vực hô hấp.