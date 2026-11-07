PGS-TS Vũ Văn Giáp điều hành Bệnh viện Bạch Mai

Theo quyết định, PGS-TS Vũ Văn Giáp đảm nhiệm công việc phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 30-10, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2079/QĐ-TTg, bổ nhiệm PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS-TS Vũ Văn Giáp thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: THÀNH DƯƠNG

PGS-TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977 (quê Bắc Ninh) có chuyên môn sâu về nội khoa, đặc biệt là lĩnh vực hô hấp. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Thái Nguyên năm 2001, thạc sĩ nội khoa năm 2005 và tiến sĩ nội hô hấp năm 2013 tại Đại học Y Hà Nội. Năm 2016, ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, ông từng là Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y dược Bạch Mai. Tháng 12-2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.