Ngày 30/10/2026, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Quyết định số 454/QĐ-MTTW-BTT về việc thành lập 7 hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031. Theo danh sách kèm quyết định, PGS.TS Trần Đình Thiên làm Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Kinh tế, PGS.TS Trương Mạnh Tiến tham gia với vai trò Ủy viên.

PGS.TS Trương Mạnh Tiến

PGS.TS Trương Mạnh Tiến hiện là Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Việc ông tham gia Hội đồng tạo thêm cơ hội đưa góc nhìn kinh tế môi trường vào các ý kiến tư vấn, nhất là về hiệu quả sử dụng tài nguyên, chi phí môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh.

Cùng với Hội đồng tư vấn về Kinh tế, Ban Thường trực thành lập sáu hội đồng tư vấn trong các lĩnh vực dân chủ và pháp luật, văn hóa – xã hội, dân tộc, tôn giáo, đối ngoại và kiều bào, khoa học công nghệ. Các hội đồng hoạt động theo quy chế do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành.