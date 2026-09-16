PGS.TS Trương Đại Lượng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Trương Đại Lượng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh, việc bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình, đúng các quy định hiện hành liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm sau khi chấm dứt hoạt động của Hội đồng Trường.

Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Đinh Công Tuấn tin tưởng với bộ máy lãnh đạo được kiện toàn, năng động, bản lĩnh và đoàn kết, Trường đại học Văn hóa Hà Nội sẽ bước vào một chặng đường phát triển mới trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế

Chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS Đinh Công Tuấn nhấn mạnh, Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trương Đại Lượng là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà trường. Với bộ máy lãnh đạo được kiện toàn, năng động, bản lĩnh và đoàn kết, Trường đại học Văn hóa Hà Nội sẽ bước vào một chặng đường phát triển mới, không chỉ là cơ sở đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực văn hóa và du lịch mà còn vươn tới những tầm cao mới trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và quốc tế.

Hiệu trưởng PGS.TS Đinh Công Tuấn tặng hoa chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng PGS.TS Trương Đại Lượng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Hiệu trưởng PGS.TS Trương Đại Lượng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ Văn hóa Văn hóa Thể thao và Du lịch, đặc biệt gửi lời tri ân tới PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và các thầy cô giáo, cán bộ chủ chốt của trường đã tin tưởng đề xuất lãnh đạo Bộ bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trường, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề.

Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Trương Đại Lượng xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, phối hợp với lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị để hoàn thành tốt nhất lĩnh vực được giao phụ trách, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Nhà trường và toàn thể cán bộ giảng viên trong trường.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng PGS.TS Trương Đại Lượng

Hiện nay, Ban Giám hiệu có Hiệu trưởng PGS.TS Đinh Công Tuấn và Phó Hiệu trưởng PGS.TS Đặng Hoài Thu; Phó Hiệu trưởng PGS.TS Trương Đại Lượng.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có 10 Khoa, 2 Trung tâm và 6 phòng chức năng; quy mô đào tạo tổng cộng hơn 10.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Đặc biệt trong mấy năm trở lại đây trường liên tục áp đảo về số thí sinh chọn nhập học đại học lên tới hơn 2.000 sinh viên mỗi năm.