Ông Triệu Thế Hùng trả lời báo chí (Ảnh: Hồ Long)

Quan tâm đến tương lai dân tộc

Ngày 23/11, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo Giáo dục 2026. Trao đổi với báo chí, PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cho biết, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Quan tâm đến giáo dục chính là quan tâm đến tương lai dân tộc; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho con người và sức mạnh nội sinh của quốc gia. Giáo dục không chỉ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài mà còn góp phần hình thành nhân cách, đạo đức, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến, bảo đảm sự gắn kết giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người.

Theo ông Hùng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng; gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, thực tiễn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, nhất là trong tổ chức thực hiện chính sách và bảo đảm nguồn lực.

Đối với giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa; cơ chế, chính sách, nguồn lực đưa tiếng Anh từng bước trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh và thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền vẫn còn nhiều điểm nghẽn.

Đối với giáo dục đại học, đổi mới cơ chế tài chính giáo dục; cơ chế thu hút nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trình độ cao phục vụ các ngành công nghệ, công nghiệp chiến lược cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Đối với giáo dục nghề nghiệp, việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng gắn với nhu cầu của nền kinh tế; mô hình trường nghề gắn kết với doanh nghiệp và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá.

Nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo

Thực tiễn triển khai chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo ông Hùng cũng cho thấy có những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng; nhưng cũng có những bất cập về phân bổ nguồn lực, cơ chế tài chính, phân cấp quản lý, nhân lực, dữ liệu, chuyển đổi số, tự chủ đại học, liên thông giữa các cấp học, công bằng tiếp cận và bảo đảm chất lượng cần được phân tích thấu đáo.

Vì thế, ông Hùng cho rằng, yêu cầu cấp thiết hiện nay là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, huy động, phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn lực, tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống giáo dục.

Ông Hùng cũng cho hay, thời gian qua, thể chế, cơ chế, chính sách về giáo dục và đào tạo đã có những bước hoàn thiện rất quan trọng. Nhiều chủ trương lớn của Đảng đã được thể chế hóa trong các luật, nghị quyết của Quốc hội và văn bản của Chính phủ, tạo hành lang pháp lý và nền tảng quan trọng cho phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để các chủ trương, chính sách và nguồn lực đã được quyết định thực sự đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục và đào tạo. Đây chính là điểm nhấn và nét khác biệt căn bản khác biệt trong định hướng của Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Hội thảo tập trung đánh giá thực chất việc triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Trao đổi thêm, ông Triệu Thế Hùng kỳ vọng, hội thảo sẽ nhận diện được đầy đủ những vướng mắc, bất cập và điểm nghẽn trong thực tiễn, nhất là trong cái quá trình triển khai. Một đạo luật, một nghị quyết dù có xây dựng và sửa kỹ đến đâu, hoàn thiện đến đâu khi mang ra tổ chức thực hiện ở trong thực tiễn vẫn có những nảy sinh. Giải quyết những vấn đề trên có thể khơi thông những điểm nghẽn. Ông Hùng cũng chia sẻ thêm vừa qua đã sáp nhập xong các trường phổ thông, đã xác định các điểm trường, trường chính, tại một số xã có tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Tất cả vấn đề trên sẽ được nhìn nhận để tháo gỡ, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách để nhân rộng những mô hình, cách làm tốt. “Thông qua hội thảo chúng tôi mong muốn tiếp nhận được những luận cứ khoa học trong thực tiễn để phục vụ cho công tác lập pháp, giám sát của Quốc hội. Mục tiêu cao nhất là đưa chủ trương, chính sách về giáo dục đào tạo vào cuộc sống để tạo chuyển biến thực chất về chất lượng, hiệu quả và công bằng giáo dục đáp ứng nhu cầu phát triển mới của đất nước”, ông Hùng nói.