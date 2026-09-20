PGS.TS Tân Nhàn làm duyên, ca sĩ Hoàng Thùy Linh trở lại xinh đẹp

Từ một nữ diễn viên thường gắn với những nhân vật trẻ trung, Đàm Tùng Vận đang thử sức với một hình tượng có nhiều lớp tuổi tác và số phận hơn trong “Lan Hương như cố”. Màn thể hiện này nhanh chóng trở thành một trong những điểm được bàn luận nhiều nhất khi phim lên sóng.