PGS.TS. Phạm Minh Sơn: Phát huy sức sáng tạo và trách nhiệm xã hội của người trẻ làm báo chí, truyền thông

Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” diễn ra ngày 6/11/2026 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội

Phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” diễn ra ngày 6/11/2026 tại Hà Nội, PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của Cuộc thi trong việc đổi mới phương thức truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo môi trường để sinh viên đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống.

Đổi mới truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển đổi số

Theo PGS.TS. Phạm Minh Sơn, chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Các hình thức mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử, quảng cáo qua mạng xã hội và livestream bán hàng mang đến nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít rủi ro liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, thông tin quảng cáo sai lệch, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ cần các quy định pháp luật và sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mà còn đòi hỏi nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của mỗi người dân.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn đánh giá, việc Bộ Công Thương giao Tạp chí Công Thương phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tổ chức Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” theo Quyết định số 1925/QĐ-BCT có ý nghĩa thiết thực.

Cuộc thi góp phần chuyển tải kiến thức pháp luật thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và có sức lan tỏa; đồng thời khuyến khích những cách làm mới trong truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

PGS.TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đánh giá, việc tổ chức Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” theo Quyết định số 1925/QĐ-BCT có ý nghĩa thiết thực

Được thành lập năm 1962, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội, nhân văn.

Trải qua gần 65 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn chú trọng kết hợp giữa đào tạo kiến thức nền tảng với rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực thực hành và khả năng thích ứng với môi trường truyền thông hiện đại. Hiện nay, Học viện đang đào tạo 32 chương trình trình độ đại học, 19 chương trình đào tạo thạc sĩ và 9 chương trình đào tạo tiến sĩ, với quy mô gần 12.000 học viên, sinh viên.

Với định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, Học viện coi sự hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức xã hội là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo.

"Do đó, việc đồng hành cùng Cuộc thi không chỉ phù hợp với thế mạnh chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Học viện trong việc lan tỏa kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng", PGS.TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Rèn luyện năng lực nghề nghiệp, đề cao đạo đức và trách nhiệm xã hội của người làm truyền thông trẻ

Đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của Cuộc thi đối với sinh viên, PGS.TS. Phạm Minh Sơn cho rằng, trước hết, đây là cơ hội để các em đưa kiến thức từ giảng đường vào giải quyết một vấn đề thực tiễn đang tác động trực tiếp đến đời sống. Một thông điệp truyền thông hiệu quả không chỉ đẹp về hình thức, hấp dẫn về cách thể hiện, mà trước hết phải đúng về nội dung, phù hợp với công chúng và giúp người tiếp nhận thay đổi nhận thức, hành vi.

Thông qua cuộc thi, các em có điều kiện thực hành nghiên cứu công chúng, xây dựng ý tưởng, thiết kế sản phẩm và đánh giá hiệu quả truyền thông.

Thứ hai, Cuộc thi là môi trường rèn luyện năng lực nghề nghiệp trong thời đại số: sáng tạo nội dung đa nền tảng, kể chuyện bằng hình ảnh và dữ liệu, làm việc nhóm, sử dụng công nghệ mới một cách có trách nhiệm.

Khi tham gia giải quyết một bài toán thực tế, các em không chỉ phát triển kỹ năng mà còn hình thành tác phong chuyên nghiệp, khả năng hợp tác và tinh thần chủ động học hỏi - những phẩm chất rất cần thiết đối với người làm báo chí, truyền thông tương lai.

“Người làm truyền thông không chỉ tạo ra sự chú ý hay sức lan tỏa, mà phải hướng sự sáng tạo tới những giá trị tích cực, bảo vệ sự thật và lợi ích chính đáng của cộng đồng”, PGS.TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Thứ ba, và cũng là điều PGS.TS. Phạm Minh Sơn đặc biệt coi trọng, Cuộc thi giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

“Người làm truyền thông không chỉ tạo ra sự chú ý hay sức lan tỏa, mà phải hướng sự sáng tạo tới những giá trị tích cực, bảo vệ sự thật và lợi ích chính đáng của cộng đồng”, PGS.TS. Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Theo ông, mỗi sản phẩm truyền thông giúp người dân nhận diện quảng cáo sai sự thật, phòng tránh lừa đảo, lựa chọn hàng hóa an toàn hay biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đều mang lại giá trị xã hội thiết thực.

Từ những ý nghĩa đó, PGS.TS. Phạm Minh Sơn bày tỏ mong muốn sinh viên tham gia Cuộc thi bằng cả tri thức, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm; bắt đầu từ những tình huống gần gũi với đời sống sinh viên và người tiêu dùng để xây dựng các ý tưởng, sản phẩm truyền thông thiết thực.

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng thời lưu ý, trong quá trình sáng tạo sản phẩm, sinh viên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, kiểm chứng thông tin, lắng nghe nhu cầu của công chúng; mạnh dạn thử nghiệm những hình thức thể hiện mới nhưng luôn bảo đảm tính chính xác, nhân văn và thuyết phục.

“Thành công của cuộc thi không chỉ đo bằng giải thưởng, mà còn bằng những kỹ năng các em tích lũy và những tác động tích cực mà sản phẩm tạo ra cho xã hội”, PGS.TS. Phạm Minh Sơn khẳng định, kỳ vọng Cuộc thi sáng tạo truyền thông “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” sẽ thu hút nhiều ý tưởng mới, nhiều sản phẩm có giá trị và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS. Phạm Minh Sơn cho biết, Học viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức, tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động của Cuộc thi; khuyến khích kết nối giữa học tập, nghiên cứu và thực hành nghề nghiệp, qua đó lan tỏa kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong cộng đồng.