PGS-TS Phạm Hoàng Quân thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định đến PGS-TS Phạm Hoàng Quân. Ảnh: QUANG HUY

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn theo nguyện vọng cá nhân đối với đồng chí Phạm Hoàng Quân.

Đồng chí Phạm Hoàng Quân có học hàm, học vị là PGS-TS, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn từ năm 2016.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ; điều động đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy TPHCM, để thực hiện công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định cán bộ. Ảnh: QUANG HUY

Đồng thời quyết định tiếp nhận vào làm công chức và bổ nhiệm đồng chí Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM; quyết định điều động đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM để thực hiện công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định đến các nhân sự. Ảnh: QUANG HUY

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy đánh giá, PGS-TS Phạm Hoàng Quân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục của thành phố. Trong quá trình công tác, PGS-TS Phạm Hoàng Quân luôn được đánh giá cao, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của ngành và của Đảng, Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Văn Bảy trân trọng ghi nhận những đóng góp của PGS-TS Phạm Hoàng Quân đối với sự nghiệp giáo dục thành phố. Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn, với bề dày công tác và kinh nghiệm chuyên môn, PGS-TS Phạm Hoàng Quân sẽ tiếp tục đóng góp, hiến kế cho thành phố trong lĩnh vực giáo dục; tham gia các nghiên cứu chuyên môn sâu, góp phần vào sự phát triển giáo dục - đào tạo của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phát biểu giao nhiệm vụ đối với các cán bộ nhận quyết định. Ảnh: QUANG HUY

Đối với các cán bộ nhận quyết định điều động, tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy nhấn mạnh, môi trường công tác mới sẽ giúp mỗi cán bộ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn các cán bộ nhận quyết định yên tâm công tác, sớm tiếp cận nhiệm vụ được thành phố phân công; luôn tin tưởng vào tổ chức, hòa đồng với tập thể, giữ gìn đoàn kết, thống nhất. Đồng chí Trần Văn Bảy tin tưởng, với chuyên môn, thế mạnh và vị trí công tác của mình, mỗi đồng chí sẽ có những đóng góp riêng, cùng tạo nên kết quả chung của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ luôn tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để các cán bộ sớm hòa nhập với môi trường công tác, tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.