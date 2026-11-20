Sáng 19.11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Từ dấu mốc vinh danh đến món quà âm nhạc tri ân những người gieo chữ

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn chính thức ra mắt MV song ca “Em là cô giáo vùng cao” (nhạc sĩ Phan Huy Hà, phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự), kết hợp cùng TS.ca sĩ Thu Hà – Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Không chỉ là món quà âm nhạc tri ân những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người, sản phẩm còn đánh dấu tình bạn gần 25 năm giữa hai nữ nghệ sĩ có chung tình yêu âm nhạc và tâm huyết với giáo dục.

MV Em là cô giáo vùng cao càng thêm ý nghĩa khi được ra mắt trong một thời điểm đặc biệt đối với PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn. Khi sáng 19.11, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nữ nghệ sĩ vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

Phần thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp của Tân Nhàn trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật.

Trên cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tân Nhàn không chỉ hoạt động với vai trò nghệ sĩ biểu diễn mà còn dành nhiều tâm sức cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục.

Hành trình ấy hướng tới việc kết nối giá trị truyền thống với tư duy đào tạo hiện đại, chuẩn hóa chuyên môn và nâng cao chất lượng đào tạo các thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Trước đó, ngày 19.11.2025, Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Nghệ thuật theo Quyết định số 79/QĐ-HĐGSNN của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn chính thức ra mắt MV song ca “Em là cô giáo vùng cao" kết hợp cùng TS, ca sĩ Thu Hà

Những dấu mốc liên tiếp trong sự nghiệp càng làm nổi bật hành trình bền bỉ của nữ nghệ sĩ trên cả hai lĩnh vực biểu diễn và đào tạo.

Với Tân Nhàn, nghệ thuật và giáo dục chưa bao giờ là hai con đường tách biệt. Nếu sân khấu là nơi người nghệ sĩ gửi gắm tình yêu âm nhạc đến công chúng thì giảng đường là nơi cô tiếp tục trao truyền những giá trị ấy, vun đắp đam mê và chắp cánh cho tài năng trẻ.

Bởi vậy, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là động lực để cô tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nền thanh nhạc Việt Nam.

Tân Nhàn, Thu Hà hóa thân thành cô giáo vùng cao, kể chuyện gieo chữ bằng âm nhạ

MV Em là cô giáo vùng cao được thực hiện bởi đạo diễn Anh Quân, đưa khán giả đến với câu chuyện về hai cô giáo trẻ rời xa phố thị, vượt núi băng rừng để mang con chữ đến với trẻ em ở những bản làng xa xôi.

Trong tác phẩm, Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành những người giáo viên có xuất phát điểm từ hai môi trường đào tạo khác nhau: một người trưởng thành từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một người gắn bó với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với Tân Nhàn, nghệ thuật và giáo dục chưa bao giờ là hai con đường tách biệt

Tuy nhiên, cả hai cùng gặp nhau ở lựa chọn đến với vùng cao, mang tri thức và tình yêu thương đến với những học trò còn nhiều thiệt thòi. Hành trình ấy được khắc họa qua những ngày đầu đầy khó khăn khi hai cô giáo đặt chân đến bản làng.

Địa hình hiểm trở, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, việc vận động học sinh đến lớp không dễ dàng bởi nhiều gia đình còn bộn bề lo toan.

Thế nhưng, bằng sự kiên trì và lòng yêu thương, những người giáo viên từng bước vượt qua trở ngại, tìm cách đến gần hơn với các em nhỏ, đưa các em đến trường và mở ra những cơ hội mới từ những trang sách.

MV gây ấn tượng với những khuôn hình giàu chất thơ về miền sơn cước, từ những thửa ruộng bậc thang xanh ngát, núi rừng trùng điệp đến những con suối trong veo và con đường đến trường quanh co, hiểm trở.

Trên nền cảnh sắc ấy, giai điệu ngọt ngào, sâu lắng của ca khúc vang lên như lời tự sự về tình yêu nghề và sự tận tụy của những người giáo viên đã lựa chọn gắn bó với vùng đất còn nhiều gian khó.

Bằng giọng hát truyền cảm, Tân Nhàn và Thu Hà mang đến cho ca khúc sắc thái tha thiết, ấm áp. Hai giọng ca hòa quyện tự nhiên, vừa giữ được màu sắc riêng, vừa nâng đỡ nhau để tạo nên tổng thể song ca giàu cảm xúc.

Không đặt nặng việc phô diễn kỹ thuật, hai nghệ sĩ lựa chọn cách thể hiện dung dị, tinh tế, để mỗi câu hát trở thành lời tâm tình về tình yêu dành cho học trò và bản làng.

Thông qua câu chuyện trong MV, hai nghệ sĩ muốn khắc họa hình ảnh những người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, chăm sóc, động viên và nâng đỡ học trò trong cuộc sống thường ngày.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS.ca sĩ Thu Hà là hai người bạn thân thiết 25 năm

Ở những nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, thầy cô đôi khi trở thành người cha, người mẹ thứ hai, chở che và tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục đến trường, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn chia sẻ, là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, cô và Thu Hà thấu hiểu những vất vả, khó khăn cũng như trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ.

Bởi vậy, hai nghệ sĩ càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với học sinh, đặc biệt ở những vùng đất còn nhiều gian khó.

Trải nghiệm hóa thân thành những cô giáo vùng cao, trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện và đứng lớp cùng các em nhỏ cũng giúp hai nghệ sĩ cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của nghề giáo.

Theo Tân Nhàn, hành trình giáo dục không chỉ dừng lại ở việc mang kiến thức đến lớp mà còn là quá trình tạo dựng niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh tương lai cho học trò.

Những cảm xúc ấy tiếp thêm cho cô và Thu Hà ngọn lửa đam mê, tình yêu nghề và nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Cùng chung cảm xúc, TS.ca sĩ Thu Hà cho biết, ngoài được đào tạo biểu diễn Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chị còn theo học ngành Sư phạm Âm nhạc tại Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Vì thế, hình ảnh người giáo viên và câu chuyện về nghề dạy học luôn mang đến cho chị sự gần gũi đặc biệt.

Việc trực tiếp tham gia các cảnh quay, gặp gỡ, trò chuyện, vui chơi với trẻ em vùng cao giúp nữ nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn cuộc sống và những khó khăn của giáo viên nơi đây.

Với Em là cô giáo vùng cao, Tân Nhàn và Thu Hà không chỉ kể câu chuyện về những người giáo viên vượt khó gieo chữ mà còn gửi gắm tình cảm tri ân đến những người đang âm thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Đó cũng là cách hai nữ nghệ sĩ nhìn lại quá trình làm nghề của chính mình, tiếp tục khẳng định sự gắn bó giữa tình yêu nghệ thuật, trách nhiệm của người thầy và khát vọng trao truyền những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và TS, ca sĩ Thu Hà ra mắt MV tri ân nghề giáo