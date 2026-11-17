Ngày 17/11, tại trụ sở Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Theo quyết định, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đó, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam họp, tiến hành bầu bổ sung PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ làm Ủy viên Ban Chấp hành và tiếp tục bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Hội, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu tại Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI. Thời gian tổ chức đại hội hiện chưa được ấn định.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. (ảnh: Người đại biểu nhân dân)

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An. Ông có hơn 40 năm hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nghiên cứu và sáng tác.

Trong quá trình công tác, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ từng giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và hiện có nhiều hoạt động trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học nghệ thuật.

Ở lĩnh vực sáng tác, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ viết nhiều thể loại như tiểu thuyết, thơ, kịch bản sân khấu, lý luận và phê bình văn học nghệ thuật.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021; được trao Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017.

Trước đó, ngày 24/8, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam thông báo bãi nhiệm chức Chủ tịch nhiệm kỳ 10 đối với nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Động thái này diễn ra sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Quang Thiều, do để xảy ra vi phạm tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn.