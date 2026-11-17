Trước đó, cùng ngày, đã diễn ra Lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ. Theo quyết định, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, ông được giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031. Sau khi nhận quyết định này, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bỏ phiếu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (đứng thứ ba từ trái sang phải) trở thành Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: HUY HOÀNG

Việc kiện toàn hai vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam được xem là bước cần thiết nhằm ổn định tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội trong giai đoạn hiện nay.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu thông qua Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, hiện chưa ấn định ngày tổ chức.

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh do nhân vật cung cấp

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, sinh năm 1960 tại Nghệ An. Ông có hơn 40 năm hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, từng giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ - Latin…

Trong hoạt động sáng tác, PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ viết ở nhiều thể loại, từ kịch bản sân khấu, tiểu thuyết, thơ, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, báo chí. Nổi bật là bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm” viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ (bên phải) tại Lễ ra mắt bộ tiểu thuyết "Nước non vạn dặm", năm 2025. Ảnh: HOÀNG HOÀNG

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã giành nhiều giải thưởng văn học, nghệ thuật uy tín; được tặng nhiều huân chương, huy chương và các phần thưởng cao quý trong và ngoài nước.