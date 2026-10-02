PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh: Thẩm phán đầu tiên của Đông Nam Á tại ITLOS

Ngày 1/10/2026, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh của Việt Nam và Thẩm phán đắc cử của các nước Ghana, Brazil, Tunisia và Ấn Độ đã tuyên thệ nhậm chức tại Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) ở thành phố Hamburg, phía Bắc nước Đức.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm vị trí quan trọng này trong suốt 30 năm thành lập và phát triển của ITLOS, đánh dấu bước tiến lịch sử của Việt Nam trong nỗ lực tham gia vào các thể chế tài phán quốc tế.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 36 các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), diễn ra tại New York (Mỹ) ngày 18/6/2026, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thị Lan Anh đã trúng cử Thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035 ngay ở vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việc Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại ITLOS cho thấy sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với năng lực chuyên môn của chuyên gia pháp lý Việt Nam cũng như vai trò và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy thượng tôn luật pháp quốc tế.

Đây là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập luật pháp quốc tế của Việt Nam, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế./.