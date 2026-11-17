PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ sẽ thay nhà thơ Nguyễn Quang Thiều làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: BTC

Sáng 17/11, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Sinh năm 1960, quê Nghệ An, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ có hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và quản lý.

Ông từng giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Trên lĩnh vực sáng tác, ông được biết đến qua các tác phẩm như Chuyện tình Khau Vai, Hừng Đông và bộ tiểu thuyết 5 tập Nước non vạn dặm viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.