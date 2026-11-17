Sáng 17/11, tại Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc chỉ định nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong ngày 17/11, căn cứ Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Ban Chấp hành Hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc kiện toàn đồng thời hai chức danh lãnh đạo chủ chốt là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm sự ổn định trong công tác điều hành, cũng như thúc đẩy các hoạt động chuyên môn của Hội trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (thứ 3 từ trái qua) được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: T.L

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25/8/1960, quê Nghệ An. Ông có hơn 40 năm hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, nghiên cứu và sáng tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý từ địa phương đến Trung ương.

Trong quá trình công tác, ông từng là phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ Tĩnh; Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Từ năm 2005, ông được điều động về Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, sau đó giữ các chức vụ Vụ trưởng Vụ Báo chí, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sau đó được phân công giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2016-2021).

Từ tháng 6/2021, ông giữ chức Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ - Latinh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh hoạt động quản lý, nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ còn có sự nghiệp sáng tác trên nhiều lĩnh vực, gồm sân khấu, tiểu thuyết, thơ và lý luận, phê bình văn học nghệ thuật. Ông là tác giả của 11 vở kịch, 3 bộ tiểu thuyết, 2 tập thơ, các công trình nghiên cứu, giáo trình và chuyên khảo về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.

Ở lĩnh vực sân khấu, nhiều kịch bản của ông khai thác đề tài lịch sử, văn hóa, danh nhân và chiến tranh cách mạng, tiêu biểu như “Chuyện tình Khau Vai”, “Mai Hắc Đế”, “Hừng Đông”, “Thầy Ba Đợi”, “Hoa lửa Truông Bồn”, “Huyền thoại Gò Rồng Ấp”, “Nợ nước non”... Các tác phẩm này đã đạt nhiều giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan chuyên ngành.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh: NVCC

Trong lĩnh vực văn học, ông được biết đến với bộ trường thiên tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”, gồm 5 tập: “Nợ nước non” (2022), “Lênh đênh bốn biển” (2023), “Từ Việt Bắc về Hà Nội” (2024), “Đường lên Điện Biên” (2024) và “Việt Nam - Hồ Chí Minh” (2025), viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, hai tác phẩm “Nợ nước non” và “Từ Việt Bắc về Hà Nội” lần lượt nhận giải A của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ông còn có hai tập thơ “Trở lại triền sông”, “Nhớ thương ở lại” và công trình lý luận “Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam - Nền tảng và phát triển”. Một số sáng tác của ông được phổ nhạc, trong đó có các ca khúc “Tổ quốc”, “Trường Sa”, “Miền Trung ơi”, “Bài ca ASEAN”.

Với những đóng góp trong hoạt động quản lý, nghiên cứu và sáng tạo văn học nghệ thuật, PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 cùng nhiều phần thưởng cao quý của Việt Nam và quốc tế.