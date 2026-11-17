Trước đó, cùng ngày, đã diễn ra Lễ trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, chỉ định PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để bầu vào vị trí Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031.

Sau khi nhận quyết định này, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ là tân Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Kỷ nguyên là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh năm 1960, quê Nghệ An. Ông có hơn bốn thập niên hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến các cơ quan T.Ư.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ có hơn bốn thập niên hoạt động nghề nghiệp và tham gia công tác quản lý, nghiên cứu, sáng tác trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến các cơ quan T.Ư.

Ông từng là phóng viên, biên tập viên, quản lý cấp ban của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ Tĩnh, giữ chức Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, là Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An từ năm 2000 đến 2003.

Đầu năm 2005, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư điều động về Ban và giao giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí, sau đó giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư (2010-2016).

Tháng 1/2016, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2016-2021).

Từ 2/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận T.Ư.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ có nhiều tác phẩm nổi bật như tiểu thuyết Chuyện tình Khau Vai, Hừng Đông, bộ tiểu thuyết 5 tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều chuyên khảo về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Riêng 2 bộ tiểu thuyết Nợ nước non, Từ Việt Bắc về Hà Nội được trao lần lượt hai giải A của Ban Tuyên giáo T.Ư cho tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thế Kỷ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017.