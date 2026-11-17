Tham dự buổi lễ trao quyết định có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long đã công bố quyết định do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ký ngày 11/-11.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phân công nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngay sau đó, thực hiện chỉ đạo của cấp trên và đúng theo Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu kín, chính thức bầu PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: T.L.

Đây được xem là bước kiện toàn nhân sự quan trọng, cần thiết và mang tính cấp thiết đối với hai chức danh cao nhất trong Đảng ủy và công tác chuyên môn của Hội Nhà văn.

Riêng chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục được tiến hành bầu chọn thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc của hội trong thời gian tới.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho biết, trước tình hình Hội Nhà văn Việt Nam đang đối diện với một số khó khăn nhất định, khi được tổ chức yêu cầu, ông đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ với hy vọng có thể đáp ứng một phần yêu cầu công việc. Ông bày tỏ mong muốn bằng kinh nghiệm và năng lực tích lũy được từ các cương vị công tác trước đây, bản thân sẽ cùng tập thể anh em ở Hội Nhà văn Việt Nam đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.