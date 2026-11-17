Sáng 17/11, tại trụ sở Đảng ủy và Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về công tác cán bộ, đồng thời giao nhiệm vụ cho PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý và là trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định của Ban Bí thư.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nhận quyết định này, ông Nguyễn Thế Kỷ được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam bỏ phiếu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được bầu thông qua Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI, hiện chưa ấn định ngày tổ chức.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25/8/1960, quê Nghệ An. Ông từng là phóng viên, biên tập viên, quản lý cấp ban của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ Tĩnh (1982-1991); Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An (1994-2000), Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An (2000-2003), Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn (2003-2005).

Đầu năm 2005, ông được Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương điều động về Ban và giao giữ chức Vụ trưởng Vụ Báo chí (2005-2007); tiếp đó là Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương (2007-2010); Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2010-2016).

Tháng 1/2016, ông được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phân công và bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2016-2021).

Từ ngày 1/6/2021, ông được Ban Bí thư bổ nhiệm làm Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2021-2025).

Từ tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị bổ nhiệm làm Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ - Latinh (nhiệm kì 2021 -2026).

Trong hoạt động sáng tạo, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết ở nhiều thể loại, từ kịch bản sân khấu, tiểu thuyết, thơ, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật.

Ông là tác giả của 11 vở kịch và 3 bộ tiểu thuyết, 1 bộ tiểu thuyết được dựng thành phim truyện điện ảnh, 2 tập thơ, 2 tập sách lý luận về văn hóa, văn nghệ, 1 tuyển tập kịch, 15 đầu sách giáo trình, chuyên khảo về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Một số bài thơ của ông đã được phổ thành nhạc như: "Tổ quốc", "Trường Sa", "Bâng khuâng Trường Sa", "Miền Trung ơi", "Bài ca ASEAN"…

Ở lĩnh vực sân khấu, ông là tác giả các kịch bản "Chuyện tình Khau Vai", "Mai Hắc Đế", "Hừng Đông", "Thầy Ba Đợi", "Hoa lửa Truông Bồn", "Huyền thoại Gò Rồng Ấp", "Ngàn năm mây trắng", "Nợ nước non", "Từ Việt Bắc về Hà Nội", "Trái tim người dẫn đường". Nhiều tác phẩm của ông khai thác, phản ảnh đề tài lịch sử, văn hóa, danh nhân, chiến tranh cách mạng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, năm 2021; Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2017; Quốc Vương Campuchia, Nhà nước Lào, Đảng Cộng sản Liên bang Nga trao tặng các phần thưởng cao quý.