PGS.TS Nguyễn Quang Lịch làm Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

PGS.TS Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: hueuni

Sáng 16/10, Đại học Huế tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ và bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Đại học Huế, TS Trần Đăng Huy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ công bố Quyết định của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập ba đơn vị gồm: Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời công bố các quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quang Lịch giữ chức vụ Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh và PGS.TS Ngô Xuân Cường giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, nhấn mạnh việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ là bước đi chiến lược nhằm tập trung nguồn lực, phát triển đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là bước đi quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2030.

Quyền Giám đốc Đại học Huế đề nghị nhà trường sớm ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, chú trọng xây dựng đội ngũ và đổi mới quản trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn lực phục vụ phát triển bền vững. Trong đào tạo, cần ưu tiên phát triển các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, lấy chất lượng đào tạo và thành công của người học làm thước đo; gắn hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo với chuyển giao công nghệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế cho biết, trong thời gian tới, nhà trường xác định chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch khẳng định sẽ cùng tập thể ban giám hiệu, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, xây dựng Trường Kỹ thuật và Công nghệ phát triển bền vững, từng bước nâng cao uy tín trong nước và quốc tế.