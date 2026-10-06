PGS.TS Nguyễn Quang Lịch làm Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ

PGS.TS Nguyễn Quang Lịch được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Ngày 6/10, Đại học Huế cho biết, đã bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quang Lịch (nguyên Khoa Trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế) giữ chức Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ với thời hạn 5 năm. Ban Giám hiệu nhà trường còn có 2 Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm là PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh và PGS.TS Ngô Xuân Cường.

Về cơ cấu tổ chức, Trường Kỹ thuật và Công nghệ có 5 khoa đào tạo, 3 phòng chức năng và 1 trung tâm, với quy mô hơn 2.500 sinh viên và học viên. Nhà trường dự kiến tổ chức đào tạo bậc đại học và sau đại học trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, truyền thông, quan hệ quốc tế...

Ban Giám hiệu Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Chia sẻ về định hướng phát triển, PGS.TS Nguyễn Quang Lịch cho biết, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành công nghệ chiến lược, đón đầu xu thế số như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, ô tô điện, năng lượng xanh... Trong thời gian tới, Đại học Huế định hướng sẽ tiếp tục giao nhà trường đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành về điện hạt nhân.

Để đảm bảo chất lượng giáo dục, nhà trường sẽ tập trung sớm hoàn thiện công tác đánh giá đảm bảo chất lượng đối với toàn bộ chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Đồng thời, trường sẽ đẩy mạnh phát triển mô hình hợp tác "3 Nhà" (Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp), chú trọng trang bị cho sinh viên kỹ năng AI và năng lực ứng dụng công nghệ số.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế giới thiệu đến học sinh THPT các hệ thống máy hiện đại.

Mục tiêu dài hạn của ban lãnh đạo là hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo, từng bước phát triển Trường Kỹ thuật và Công nghệ trở thành một trường đại học thành viên chính thức của Đại học Huế trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Trường Kỹ thuật và Công nghệ chính thức được thành lập và có hiệu lực từ ngày 1/10. Nhà trường được hình thành trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế cùng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế. Trường là đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế, chưa có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Đại học Huế. Trụ sở chính của trường đặt tại số 27 Phan Đình Phùng, phường Thuận Hóa, TP Huế.