PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Quốc tế – ĐHQGHN

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1977, là Phó Giáo sư chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2017 và bổ nhiệm chính thức ngày 7/5/2018.

Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Đào Thanh Trường trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn làm Hiệu trưởng Trường Quốc tế

Trước khi được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn có quá trình công tác lâu năm trong hệ thống ĐHQGHN và các cơ sở giáo dục đại học. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, sau đó giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (từ tháng 11/2018).

Từ năm 2023, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, ĐHQGHN – một trong những ban chức năng quan trọng của ĐHQGHN.

Tại buổi Lễ, Phó Giám đốc ĐHQGHN Đào Thanh Trường chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn được tin tưởng giao trọng trách mới và gửi gắm nhiều kỳ vọng tới tân Hiệu trưởng Trường Quốc tế cùng tập thể cán bộ, giảng viên.

Trong giai đoạn sắp tới, Phó Giám đốc Đào Thanh Trường mong muốn nhà trường ổn định tổ chức, củng cố đoàn kết và thống nhất định hướng phát triển, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ và lấy lợi ích tập thể làm ưu tiên hàng đầu. Lấy chất lượng đào tạo và chất lượng học thuật làm nền tảng cho mọi sự phát triển, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu và môi trường học thuật tốt để thu hút, giữ chân các nhà khoa học giỏi.

Đặc biệt, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phát triển Trường Quốc tế trở thành Trường Đại học thành viên thuộc ĐHQGHN, đặc biệt cần hoàn thiện Đề án chiến lược phát triển Nhà trường với lộ trình khả thi, định hình rõ sứ mệnh và bản sắc riêng để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất.

PGS.TS Đào Thanh Trường mong tân Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quốc tế “khỏe, vững tâm, bền trí”, nhanh chóng nắm bắt thực tiễn, tháo gỡ các “điểm nghẽn” để tạo chuyển biến thực chất. Phó Giám đốc ĐHQGHN đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng đồng hành để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quốc tế PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn

Trên cương vị mới, tân Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn cam kết xây dựng sự đoàn kết, đồng lòng và thống nhất toàn diện trong toàn Trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trường Quốc tế, trong giai đoạn mới, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi, là nền tảng phát triển bền vững; kiên định mục tiêu chuẩn hóa, quốc tế hóa chương trình đào tạo; đẩy mạnh kiểm định chất lượng theo các chuẩn quốc tế; tăng cường gắn kết giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao. Nhà trường sẽ ưu tiên phát triển đội ngũ tinh hoa, các nhà khoa học, chuyên gia đào tạo quốc tế để tạo môi trường học tập tốt nhất, môi trường quốc tế tốt nhất trong ĐHQGHN. Đặc biệt, tập thể Nhà trường sẽ tập trung toàn lực đưa Trường Quốc tế phát triển thành Trường Đại học thành viên của ĐHQGHN.