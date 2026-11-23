Ngày 23/11, Đại học Cần Thơ cho biết, PGS.TS Ngô Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên, vừa được Bộ trưởng GD-ĐT bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ.

PGS.TS Ngô Thanh Phong sinh năm 1970, quê xã Long Tiên, tỉnh Đồng Tháp. Ông được đào tạo chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Công nghệ sinh học và Vi sinh vật; có trình độ tiến sĩ, được công nhận chức danh Phó Giáo sư ngành Sinh học năm 2018 và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

PGS.TS Ngô Thanh Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Đại học Cần Thơ. Ảnh: Đại học Cần Thơ

Ông gắn bó với Đại học Cần Thơ từ năm 1994, bắt đầu công tác với vị trí tập sự giảng dạy tại Khoa Hóa - Sinh. Sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, năm 1997, ông trở lại trường và tiếp tục công tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học.

Trong hơn 30 năm công tác, ông Ngô Thanh Phong từng đảm nhiệm nhiều vị trí chuyên môn và quản lý như giảng viên, Tổ trưởng chuyên ngành Công nghệ sinh học, Phó Trưởng Bộ môn Sinh học, Phó Trưởng khoa và Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên.

Bên cạnh đó, ông từng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Cần Thơ, giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ sở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Đại học Cần Thơ và tham gia các hoạt động Công đoàn, công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Từ tháng 9/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Cần Thơ. Đến tháng 11/2025, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Khoa học Tự nhiên.

Trên cương vị lãnh đạo đơn vị, ông Ngô Thanh Phong cùng tập thể nhà trường triển khai các nhiệm vụ về đào tạo, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trường Khoa học Tự nhiên chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng mạng lưới cựu sinh viên và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng.

Song song với công tác quản lý, ông vẫn duy trì hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học, sau đại học. Trong giai đoạn 2022-2025, ông chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, được nghiệm thu đạt kết quả tốt.

Riêng 3 năm gần đây, ông có 9 công bố khoa học, trong đó 5 bài báo với vai trò tác giả chính đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1, Q2; 4 bài còn lại đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và kỷ yếu hội thảo quốc gia thuộc danh mục của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Sau khi bổ nhiệm ông Ngô Thanh Phong, Ban Giám đốc Đại học Cần Thơ hiện có 3 thành viên, gồm GS.TS. Trần Ngọc Hải, Quyền Giám đốc và 2 Phó Giám đốc là TS. Lê Văn Lâm, PGS.TS. Ngô Thanh Phong.