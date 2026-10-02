Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho PGS.TS Lê Tuấn Anh.

Theo Quyết định số 602/QĐ-UBND, PGS.TS Lê Tuấn Anh được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, thời hạn 5 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng PSG.TS.Lê Tuấn Anh được lãnh đạo Thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá, PGS.TS.Lê Tuấn Anh đã trải qua nhiều năm công tác và giữ các chức vụ lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là một lợi thế lớn để PGS.TS.Lê Tuấn Anh tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết tập thể, đưa Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, việc kiện toàn lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo cả nước đang triển khai các nhiệm vụ phát triển gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết với doanh nghiệp. Lãnh đạo Thành phố tin tưởng, với việc đảm nhiệm đồng thời cương vị Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng, PGS.TS.Lê Tuấn Anh sẽ trực tiếp cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và định hướng phát triển Trường trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị đặt ra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị trao hoa chúc mừng PGS. TS. Lê Tuấn Anh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS.Lê Tuấn Anh cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông hứa sẽ cùng Đảng ủy và tập thể Nhà trường triển khai các nhiệm vụ phát triển Trường Đại học Thủ Dầu Một, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời đoàn kết tập thể lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào sự thành công chung của ngành Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS. Lê Tuấn Anh sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2005, ông nhận bằng thạc sĩ Kỹ thuật máy tính và năm 2012 nhận bằng tiến sĩ Kỹ thuật máy tính tại Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc. Năm 2016, ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Từ tháng 4/1997 đến tháng 2/2015, ông công tác với vai trò giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 3/2015, PGS.TS. Lê Tuấn Anh về công tác tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủ Dầu Một; đến tháng 6 cùng năm, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Khoa. Tháng 3/2018, ông được UBND tỉnh Bình Dương bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Tháng 11/2020, ông được điều động đến công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương, giữ chức Phó Giám đốc; tháng 5/2021 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở. Ngày 3/3/2025, PGS.TS. Lê Tuấn Anh được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ Dầu Một, sau đó được phân công giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Trường.

Trước đó, ngày 04/9/2026, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một, trong đó bổ nhiệm PGS.TS Ngô Hồng Điệp, TS. Bùi Thanh Khiết, ThS. Vương Thế Hùng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường.