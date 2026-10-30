PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Chính sách thương mại mở đường cho xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD

Mốc kỷ lục 1.000 tỷ USD được xác lập

Theo số liệu của Bộ Công Thương công bố chiều 29/10, tính chung 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỷ USD, tăng 47,6% so với tháng 10/2025. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt 1.000 tỷ USD.

Nếu nhìn lại các mốc tăng trưởng trước đây, tốc độ mở rộng của thương mại hàng hóa càng rõ. Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), năm 2007, Việt Nam lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD. Đến năm 2011 vượt 200 tỷ USD; năm 2015 đạt 300 tỷ USD; năm 2017 đạt 400 tỷ USD; năm 2019 đạt 500 tỷ USD; năm 2021 đạt 600 tỷ USD; năm 2022 đạt 700 tỷ USD và năm 2025 vượt 900 tỷ USD.

Chỉ sau một năm kể từ khi vượt mốc 900 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tiếp tục tăng thêm hơn 100 tỷ USD. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính cho rằng, đây là thay đổi lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

“Đây là sự thay đổi rất lớn, rất mạnh về xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam. Trong đó, những chính sách về xuất khẩu của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành đã góp phần quan trọng cho thành tích này”, ông Thịnh nhận định.

Cùng với quy mô kim ngạch, mạng lưới thị trường của Việt Nam cũng được mở rộng. Đến ngày 29/10, Việt Nam có quan hệ thương mại với 237 quốc gia, vùng lãnh thổ; 36 thị trường xuất khẩu và 31 thị trường nhập khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên. Việt Nam hiện đứng thứ 18 thế giới về xuất khẩu, thứ 20 về nhập khẩu và đứng thứ hai ASEAN về tổng kim ngạch thương mại, sau Singapore.

Xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh

Đóng góp lớn vào kết quả chung là đà tăng của xuất khẩu. Sau 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%. Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực tiếp tục tăng trưởng. Xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc và ASEAN đều ghi nhận kết quả tích cực.

Ở nhóm hàng, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tiếp tục là những nhóm có kim ngạch lớn. Tính đến ngày 29/10, tổng trị giá xuất nhập khẩu của ba nhóm hàng này đạt khoảng 532 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ và chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch cả nước.

Quy mô xuất nhập khẩu tăng nhanh cũng kéo theo sự gia tăng về kim ngạch của cả khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Đến ngày 29/10, khu vực FDI đạt khoảng 778 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng 37%; khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1.010,6 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ 2025.

Với kết quả này, Cục Hải quan dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2026 có thể tăng trên 25%, cao hơn mục tiêu tăng 15-16% được Chính phủ đề ra. Việc cán mốc 1.000 tỷ USD từ cuối tháng 10 cũng đồng nghĩa những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đóng góp thêm vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Nếu duy trì được tốc độ hiện nay, tổng kim ngạch cả năm sẽ tiếp tục tăng cao so với năm 2025.

Sau khi đạt mốc 1.000 tỷ USD, vấn đề được đặt ra là duy trì quy mô thương mại này trong những năm tiếp theo. Theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, đây là năm đầu tiên Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD, do đó việc giữ vững hoạt động xuất nhập khẩu trong cả nước và tiếp tục phát triển mạnh hơn là vấn đề quan trọng.

“Việc giữ được mốc 1.000 tỷ USD là một trong những vấn đề quan trọng. Năm nay mới là năm đầu tiên chúng ta vượt mốc này, cho nên phải làm thế nào để tiếp tục giữ vững hoạt động xuất nhập khẩu trong cả nước, để hoạt động ngày càng mạnh mẽ hơn”, ông Thịnh nói.

Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, theo PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, cần sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng sản xuất, xuất nhập khẩu. Mỗi địa phương, mỗi ngành cần phát huy thế mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp vào kết quả chung.

“Đây là một trong những vấn đề đòi hỏi sức cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng sản xuất, xuất nhập khẩu. Mỗi địa phương, mỗi ngành đều có nỗ lực, cố gắng để phát huy thế mạnh của mình, đạt hiệu quả cao nhất”, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhấn mạnh.

Đến ngày 29/10, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 493,64 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 507,66 tỷ USD. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 778 tỷ USD vào tổng kim ngạch, tăng 37% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp trong nước đạt khoảng 223 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2025. Ba nhóm hàng gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt tổng kim ngạch khoảng 532 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.