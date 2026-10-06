PGS.TS. Đào Xuân Cơ: Từ phòng hồi sức đến vị trí người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai

Khởi đầu từ những ca bệnh nặng

Năm 1996, sau khi tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Y Hà Nội, PGS.TS. Đào Xuân Cơ bắt đầu công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Gần 10 năm sau, ông chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Hồi sức cấp cứu - chuyên ngành đòi hỏi người thầy thuốc không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong những tình huống người bệnh diễn biến nguy kịch.

Con đường chuyên môn của ông được tiếp nối qua nhiều chương trình đào tạo. Năm 2005, ông hoàn thành chương trình thạc sĩ Hồi sức cấp cứu. Năm 2008, ông có thời gian học tập, thực hành tại Mỹ và tiếp cận các kỹ thuật hồi sức hiện đại. Năm 2013, ông nhận bằng Tiến sĩ Hồi sức cấp cứu và đến năm 2018 được phong hàm Phó Giáo sư. Tại Bệnh viện Bạch Mai, ông từng đảm nhiệm các vị trí tại Khoa Hồi sức tích cực trước khi chuyển sang công tác quản lý.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Bệnh viện Bạch Mai.

Trong hồi sức cấp cứu, ranh giới giữa sự sống và nguy hiểm thường được tính bằng những khoảng thời gian rất ngắn. Vì vậy, kinh nghiệm lâm sàng không chỉ nằm ở kiến thức được học, mà còn được tích lũy qua từng ca bệnh, từng quyết định điều trị và khả năng phối hợp giữa nhiều thành viên trong một ê-kíp.

Một trong những dấu mốc gắn với quá trình làm chuyên môn của PGS.TS. Đào Xuân Cơ là sự phát triển kỹ thuật ECMO tại Bệnh viện Bạch Mai.

Năm 2008, ông tham gia khóa đào tạo ECMO tại Nhật Bản. Sau quá trình tiếp cận kỹ thuật, ông cùng các đồng nghiệp tại Bạch Mai từng bước đưa ECMO vào thực hành hồi sức chuyên sâu. Theo thông tin bệnh viện công bố, những kinh nghiệm được tích lũy từ giai đoạn đầu đã góp phần để Bạch Mai phát triển thành một trong những cơ sở đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ECMO cho các bệnh viện khác.

Đến năm 2026, câu chuyện về ECMO tại Bạch Mai không còn dừng ở việc điều trị người bệnh nặng. Bệnh viện tiếp tục phối hợp với Viện An ninh sức khỏe Nhật Bản (JIHS) triển khai chương trình đào tạo ECMO theo hướng chuẩn hóa và mở rộng mạng lưới. Trong năm đầu tiên của dự án, một chương trình đào tạo mô phỏng ECMO tổ chức tại Bạch Mai thu hút 248 đại biểu trực tiếp và 263 đại biểu trực tuyến; đội ngũ ECMO của bệnh viện cũng tham gia hướng dẫn cho 38 cán bộ y tế đến từ nhiều chuyên ngành.

Từ một kỹ thuật được tiếp cận trong quá trình học tập ở nước ngoài, ECMO trở thành một phần của hoạt động chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Quá trình đó cho thấy một đặc điểm trong con đường nghề nghiệp của PGS.TS. Đào Xuân Cơ: chuyên môn lâm sàng không tách rời việc đào tạo và xây dựng năng lực cho đội ngũ.

Từ bác sĩ điều trị đến người quản lý bệnh viện tuyến cuối

Nếu công việc của bác sĩ hồi sức tập trung vào từng người bệnh, thì công tác quản lý bệnh viện đặt ra một phạm vi trách nhiệm rộng hơn nhiều. Người đứng đầu phải đồng thời quan tâm đến chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ.

Hiện, PGS.TS. Đào Xuân Cơ giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Ông đồng thời là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạch Mai hiện có hơn 1.000 bác sĩ cùng hơn 4.300 nhân viên y tế và hệ thống nhiều viện, trung tâm, khoa, phòng chuyên môn. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện cũng bao gồm các đơn vị phụ trách quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đào tạo và nghiên cứu.

Quy mô đó đồng nghĩa với việc mọi thay đổi trong quản trị đều phải được triển khai trên một hệ thống lớn, với nhiều nhóm chuyên môn và nhiều cấp độ công việc khác nhau.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2026, Bệnh viện Bạch Mai đặt trọng tâm vào chuẩn hóa đội ngũ, đào tạo chuyên sâu, kiểm soát an toàn người bệnh và tăng cường nghiên cứu khoa học. Với lực lượng điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh, hộ lý và thư ký y khoa, bệnh viện còn đặt mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ làm việc thường xuyên, hướng tới số hóa ghi chép chăm sóc, bảng kiểm và báo cáo.

Đây là những công việc không tạo ra một thay đổi dễ nhận thấy chỉ sau một đêm. Nhưng đối với một bệnh viện tuyến cuối, chất lượng vận hành của hệ thống lại được quyết định bởi chính những quy trình tưởng như rất nhỏ: cách ghi nhận thông tin, cách phối hợp giữa các bộ phận, cách đào tạo nhân viên và cách kiểm soát an toàn trong từng khâu chăm sóc người bệnh.

Bạch Mai trước bài toán mở rộng

Năm 2026 đánh dấu một bước phát triển mới của Bệnh viện Bạch Mai khi cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.

Trước thời điểm đón người bệnh, khoảng 1.300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, dược sĩ và cán bộ quản lý đã được đào tạo, bố trí và phân công nhiệm vụ. Theo kế hoạch được công bố, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp làm việc định kỳ tại cơ sở Ninh Bình hằng tuần.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đón người bệnh từ ngày 2662026. Ảnh Bệnh viện Bạch Mai.

Việc mở thêm cơ sở không đơn giản là tăng thêm địa điểm khám, chữa bệnh. Bài toán đặt ra là làm thế nào để một bệnh viện có hai cơ sở vẫn duy trì được sự thống nhất về chuyên môn, quy trình và chất lượng phục vụ.

Trước ngày cơ sở Ninh Bình hoạt động, PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh định hướng hai cơ sở cùng duy trì chất lượng chuyên môn, văn hóa phục vụ và tiêu chuẩn quản trị.

Sau khi cơ sở mới đi vào hoạt động, mô hình “Một Bạch Mai - Hai cơ sở” tiếp tục được gắn với mục tiêu đưa kỹ thuật chuyên sâu đến gần hơn với người dân. Theo Bệnh viện Bạch Mai, sau gần một tháng hoạt động, cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hơn 42.800 lượt khám và gần 4.800 người bệnh điều trị nội trú, đồng thời triển khai nhiều ca phẫu thuật và kỹ thuật chuyên sâu.

Từ góc độ quản lý, đây cũng là một phép thử đối với khả năng tổ chức và phân bổ nguồn lực. Một bệnh viện mở rộng quy mô nhưng chất lượng không được duy trì đồng đều sẽ khó đạt được mục tiêu ban đầu. Vì vậy, việc luân phiên chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật và duy trì kết nối giữa hai cơ sở trở thành những nhiệm vụ quan trọng.

“Đoàn tàu Bạch Mai” đưa cán bộ y tế từ Hà Nội tới Ninh Bình trong ngày khai trương cũng trở thành một hình ảnh gắn với mô hình này. Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, hoạt động này không chỉ phục vụ việc di chuyển nhân viên mà còn thể hiện sự kết nối giữa hai cơ sở trong quá trình vận hành.

Khi chuyển đổi số đi vào công việc hằng ngày

Cùng với mở rộng không gian hoạt động, Bạch Mai đang đứng trước một thay đổi khác: chuyển đổi số trong khám, chữa bệnh và quản trị.

Tại bệnh viện, chuyển đổi số được triển khai trên nhiều phương diện, từ công nghệ thông tin, dữ liệu người bệnh đến các ứng dụng hỗ trợ hoạt động chuyên môn. Chương trình khoa học năm 2026 của Bạch Mai có nhiều nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo, y học số, ECMO và các kỹ thuật chuyên sâu.

Ở cấp độ nhân viên y tế, định hướng chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những công việc trực tiếp như ghi chép chăm sóc, bảng kiểm và báo cáo trên hệ thống. Điều này cho thấy công nghệ không chỉ được nhìn như một khoản đầu tư về hạ tầng, mà đang được đưa vào quy trình vận hành.

Đối với người đứng đầu bệnh viện, thách thức nằm ở việc làm sao để những hệ thống mới thực sự hỗ trợ công việc chuyên môn, thay vì tạo thêm thủ tục. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ và đồng bộ, người quản lý có thêm cơ sở để theo dõi chất lượng, nhận diện vấn đề và đưa ra quyết định.

Đây cũng là lý do chuyển đổi số được đặt song song với đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi người sử dụng hiểu được mục đích và có khả năng vận hành hệ thống trong công việc thực tế.

Con người vẫn là yếu tố trung tâm

Trong một bệnh viện có quy mô lớn, máy móc và công nghệ có thể tạo ra năng lực mới, nhưng người trực tiếp vận hành hệ thống vẫn là đội ngũ y tế.

Tại Lễ vinh danh chuyên gia, người tài năng Bệnh viện Bạch Mai năm 2026, PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh vai trò của con người trong việc tạo nên uy tín và bản sắc của bệnh viện. Sự kiện được tổ chức nhằm ghi nhận các chuyên gia, nhà khoa học và cá nhân có đóng góp trong khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển y học.

Định hướng này cũng được thể hiện trong kế hoạch dành cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật y và các lực lượng hỗ trợ chăm sóc người bệnh. Bạch Mai đặt mục tiêu tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tăng cường nghiên cứu, cải tiến quy trình và chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho cơ sở Ninh Bình.

Đối với một bệnh viện tuyến cuối, đào tạo nhân lực không chỉ phục vụ nhu cầu hiện tại mà còn quyết định khả năng tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật mới trong tương lai.

Với nền tảng là một bác sĩ hồi sức, PGS.TS. Đào Xuân Cơ có quá trình công tác gắn khá chặt với đào tạo. Đây cũng là một trong những mạch xuyên suốt từ những năm ông làm chuyên môn đến khi đảm nhiệm vị trí quản lý.

Không rời xa giảng đường và nghiên cứu

Bên cạnh công tác quản lý, PGS.TS. Đào Xuân Cơ tiếp tục tham gia đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo hồ sơ được Bệnh viện Bạch Mai công bố, ông tham gia biên soạn nhiều tài liệu chuyên môn, trong đó có cuốn Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, đạt Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 năm 2024. Hồ sơ của bệnh viện cũng ghi nhận ông có 35 bài báo trên các tạp chí quốc tế.

Việc duy trì hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong khi đảm nhiệm công tác quản lý tạo nên một đặc điểm khá rõ trong con đường nghề nghiệp của ông. Những kiến thức từ thực hành lâm sàng được đưa vào giảng dạy; ngược lại, nghiên cứu và đào tạo cũng góp phần cập nhật kiến thức cho hoạt động điều trị.

Ở một bệnh viện tuyến cuối, mối liên hệ giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu có ý nghĩa đặc biệt. Người bệnh đến với Bạch Mai không chỉ để tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu mà còn là đối tượng để các bác sĩ liên tục cập nhật, nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp điều trị.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ tại một hoạt động chuyên môn, đào tạo của Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Bệnh viện Bạch Mai.

Tháng 7/2026, trong cuộc làm việc với đoàn chuyên gia Trung tâm ECMO thuộc Viện An ninh sức khỏe Nhật Bản, PGS.TS. Đào Xuân Cơ tiếp tục tham gia vào chương trình hợp tác đào tạo ECMO. Đây là sự tiếp nối của quá trình hợp tác chuyên môn kéo dài nhiều năm giữa hai bên.

Điểm đáng chú ý là từ những khóa học đầu tiên ở nước ngoài, hoạt động ECMO tại Bạch Mai đã phát triển theo hướng đào tạo lại cho đội ngũ trong nước. Trong giai đoạn tiếp theo, chương trình hợp tác đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới đào tạo ECMO ra các khu vực, hướng tới xây dựng hệ thống đào tạo chuẩn hóa trên phạm vi cả nước.

Một chặng đường mới từ nền tảng chuyên môn

Hơn 30 năm trong ngành Y, PGS.TS. Đào Xuân Cơ đã trải qua nhiều vai trò: bác sĩ điều trị, người làm chuyên môn hồi sức, nhà nghiên cứu, giảng viên và cán bộ quản lý.

Mỗi vị trí đặt ra một yêu cầu khác nhau. Nếu ở phòng hồi sức, trọng tâm là từng người bệnh và từng quyết định điều trị, thì ở vị trí Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phạm vi trách nhiệm được mở rộng tới hàng nghìn cán bộ, nhiều đơn vị chuyên môn và một hệ thống khám, chữa bệnh có quy mô lớn.

Trong năm 2026, những nhiệm vụ Bạch Mai đang triển khai cũng cho thấy phạm vi của công tác quản lý ngày càng rộng: từ phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế đến chuyển đổi số và vận hành cơ sở Ninh Bình.

Đó là những công việc cần thời gian để đánh giá đầy đủ hiệu quả. Nhưng với một người đi lên từ chuyên môn hồi sức, việc tiếp tục gắn quản lý với đào tạo, nghiên cứu và phát triển kỹ thuật tạo nên một mạch nghề nghiệp tương đối nhất quán.

Ở phía trước, Bệnh viện Bạch Mai vẫn phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán: duy trì chất lượng của bệnh viện tuyến cuối, tổ chức hiệu quả mô hình hai cơ sở, phát triển nguồn nhân lực và thích ứng với những thay đổi nhanh của y học hiện đại.

Với PGS.TS. Đào Xuân Cơ, chặng đường từ phòng hồi sức đến vị trí người đứng đầu Bạch Mai không phải là sự kết thúc của một hành trình nghề nghiệp, mà là sự chuyển sang một vai trò có phạm vi trách nhiệm rộng hơn. Những thay đổi đang diễn ra tại Bạch Mai sẽ tiếp tục là nơi thể hiện rõ nhất những định hướng mà bệnh viện lựa chọn trong giai đoạn mới.