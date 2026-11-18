Ngành Y tế cần có những chuyển đổi mang tính chiến lược

Phát biểu tại sự kiện công bố Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027) PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà khoa học và công nghệ làm thay đổi sâu sắc nền y học thế giới. Trí tuệ nhân tạo, y học chính xác, công nghệ gen, liệu pháp tế bào, công nghệ sinh học, thiết bị y tế thế hệ mới và dữ liệu lớn đang mở ra những khả năng chưa từng có trong dự phòng, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe con người.

Tuy nhiên, từ góc nhìn của một người đã nhiều năm trực tiếp làm công tác điều trị, hồi sức cấp cứu và quản lý bệnh viện, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng giá trị lớn nhất của tiến bộ y học không nằm ở mức độ hiện đại hay giá thành của công nghệ. Giá trị ấy phải được chứng minh bằng khả năng cứu sống người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm biến chứng, giảm chi phí và giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn.

“Đây là vấn đề cốt lõi. Bởi khoa học y học không thể chỉ dừng lại ở những công trình nghiên cứu, những thiết bị hiện đại hay những thành tựu được công bố. Khoa học phải đi vào thực tiễn điều trị, vào từng quyết định chuyên môn của người thầy thuốc và cuối cùng phải mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong những định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước ta về phát triển y tế”, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ: Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định yêu cầu đổi mới căn bản tư duy bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân; chuyển mạnh từ tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và suốt vòng đời. Cùng với các Nghị quyết số 57, 59 và 68-NQ/TW về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân, Việt Nam đang có những định hướng chiến lược quan trọng để phát triển một hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

"Mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm, không chỉ là những chỉ tiêu chuyên môn của ngành Y tế. Đó còn là thước đo chất lượng phát triển đất nước, chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội." - ông nhận định.

Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, Lãnh đạo ngành Y tế cho rằng ngành Y tế cần có những chuyển đổi mang tính chiến lược. Chuyển từ tư duy đầu tư riêng lẻ cho từng cơ sở y tế sang phát triển đồng bộ năng lực của toàn hệ thống. Chuyển từ tiếp nhận công nghệ sang từng bước làm chủ công nghệ. Chuyển từ ứng dụng các giải pháp đơn lẻ sang xây dựng hệ sinh thái y tế dựa trên khoa học, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Và đặc biệt, chuyển từ tư duy phát triển y tế chủ yếu bằng nguồn lực nhà nước sang huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội, đồng thời bảo đảm vai trò quản lý, định hướng của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân.

Bốn chuyển đổi chiến lược của ngành y tế hướng tới

Về Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027)- Thứ trưởng Bộ Y tế đưa quan điểm: “Chúng ta không tổ chức một sự kiện chỉ để trưng bày những công nghệ hiện đại. Chúng ta cần kiến tạo một không gian để khoa học gặp nhu cầu thực tiễn, để doanh nghiệp gặp các nhà nghiên cứu, để công nghệ gặp người thầy thuốc và cuối cùng, để những thành tựu ấy phục vụ người bệnh. Tôi kỳ vọng Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 sẽ từng bước trở thành một nền tảng hợp tác quốc tế có chiều sâu.

Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng sẽ từng bước trở thành một nền tảng hợp tác quốc tế có chiều sâu.

Ông đề nghị tập trung vào bốn định hướng lớn:

Thứ nhất, thúc đẩy đối thoại chính sách và quản trị ytế hiện đại:Cần những diễn đàn để các nhà quản lý, nhà khoa học, cơ sở y tế và doanh nghiệp cùng trao đổi những vấn đề chiến lược của y tế thế giới và Việt Nam: già hóa dân số, bệnh không lây nhiễm, các bệnh truyền nhiễm mới nổi, kháng kháng sinh, an ninh y tế, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu của hệ thống y tế trước những tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, cần tiếp cận quản trị y tế theo hướng dựa trên dữ liệu, dựa trên bằng chứng khoa học và đo lường bằng kết quả sức khỏe của người dân.

Thứ hai, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ thực chất: Các nhà khoa học, các bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước, quốc tế không chỉ gặp nhau để trao đổi học thuật mà còn hình thành được những chương trình nghiên cứu chung, những dự án hợp tác đa trung tâm, những chương trình đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật có khả năng triển khai trong thực tiễn.

Cần đặc biệt quan tâm đến y học chính xác, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến, nhưng tất cả phải được đánh giá nghiêm túc về hiệu quả lâm sàng, tính an toàn và hiệu quả kinh tế y tế. Không phải công nghệ nào mới nhất cũng là công nghệ phù hợp nhất. Điều quan trọng là lựa chọn đúng công nghệ, đúng nhu cầu, đúng điều kiện triển khai và mang lại giá trị thực chất cho người bệnh.

Thứ ba, phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế và năng lực tự chủ quốc gia: Hội nhập quốc tế không chỉ để tiếp cận và mua sắm những sản phẩm tiên tiến của thế giới.

Cần tận dụng hợp tác quốc tế để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, sản xuất trong nước, từng bước làm chủ những công nghệ quan trọng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây không chỉ là vấn đề phát triển kinh tế. Đây còn là vấn đề bảo đảm an ninh y tế quốc gia, khả năng chủ động nguồn cung thuốc, vắc-xin, vật tư và thiết bị y tế trong những tình huống khẩn cấp.

Thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số và hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế liên thông: Tương lai của hệ thống y tế hiện đại không thể tách rời dữ liệu.Cần xây dựng hệ thống dữ liệu y tế có khả năng kết nối, liên thông từ y tế cơ sở đến các bệnh viện chuyên sâu; phục vụ quản lý sức khỏe người dân, hỗ trợ quyết định lâm sàng, nghiên cứu khoa học, dự báo dịch bệnh và hoạch định chính sách.

Trí tuệ nhân tạo phải trở thành công cụ hỗ trợ người thầy thuốc và nhà quản lý ra quyết định chính xác hơn, kịp thời hơn, nhưng không thay thế trách nhiệm chuyên môn, đạo đức và vai trò quyết định của con người. Đồng thời, chuyển đổi số phải gắn với chuẩn hóa dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo đảm khả năng liên thông thực chất giữa các hệ thống.

Từ ngày 15 đến 17/9/2027, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, sẽ diễn ra Tuần lễ Y tế Toàn cầu Việt Nam 2027 (Global Health Week Vietnam 2027) dự kiến quy tụ hơn 30.000 chuyên gia, đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia, cùng 300 diễn giả quốc tế và hơn 500 gian hàng trưng bày.