PGS.TS Đào Xuân Cơ được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế

PGS. TS. BS. Đào Xuân Cơ (BVCC)

Theo Quyết định số 2079/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ là chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, có hơn 30 năm công tác trong ngành y tế, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1996, nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu năm 2005. Năm 2008, ông tham gia chương trình thực tập khoa học về hồi sức cấp cứu tại Hoa Kỳ.

Năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108 và được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2018.

Từ tháng 12/1996 đến tháng 11/2005, ông công tác tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Sau đó, ông chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, tham gia điều trị, đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu chuyên ngành hồi sức cấp cứu.

Năm 2014, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai; đến tháng 6/2018 giữ chức Trưởng khoa.

Tháng 8/2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. Từ tháng 3/2022, ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai.

Bên cạnh công tác quản lý bệnh viện, ông còn tham gia hoạt động chuyên môn tại Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam; giữ chức Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong lĩnh vực chuyên môn, PGS.TS Đào Xuân Cơ có nhiều kinh nghiệm về hồi sức người bệnh nặng, triển khai các kỹ thuật lọc máu liên tục, thay huyết tương, lọc huyết tương và hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp.

Ông cùng các đồng nghiệp tham gia phát triển kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), góp phần đưa Bệnh viện Bạch Mai trở thành một trong những cơ sở tiên phong ứng dụng kỹ thuật này trong điều trị người bệnh nguy kịch tại Việt Nam.

Trên cương vị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông tham gia chỉ đạo nhiều hoạt động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực và đào tạo chuyên sâu.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, PGS.TS Đào Xuân Cơ đã công bố 35 bài báo trên các tạp chí quốc tế, tham gia nhiều báo cáo tại các hội nghị khoa học chuyên ngành.

Ông cũng là chủ biên cuốn Cẩm nang chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, tác phẩm đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 7 năm 2024.